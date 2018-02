' Il Carnevale | storia e forme espressive' | a Ronciglione incontro con Luciano Mariti

Pignolata di Messina : storia e ricetta di un delizioso dolce tipico Carnevale sco : La Pignolata è un dolce tipico sia della provincia di Messina , dove in alcune località viene ancora preparata secondo la ricetta originaria che prevedeva la copertura delle “pigne” con il solo miele, che di quelle di Ragusa, in cui i tocchetti di pasta venivano fritti e ricperti di caramello, e di Reggio Calabria, specialmente nell’area compresa tra Melito e Scilla, dove si diffuse la glassa profumata al bergamotto. La ricetta per ...

Carnevale di Viareggio 2018 : date - programma - carri - biglietteria e storia dei rioni : Sabato 27 gennaio prenderà il via il Carnevale di Viareggio 2018, famoso in tutto il mondo per le sfilate dei carri allegorici in carta pesta più belli e spettacolari d’Italia. Sarà un mese con un programma ricco di eventi e spettacoli all’insegna del divertimento per adulti e bambini. Scopriamo ora nel dettaglio quali saranno gli appuntamenti principali del Carnevale di Viareggio 2018 e le informazioni sui biglietti. Dal 27 gennaio al 17 ...