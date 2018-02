Il 68esimo festival della canzone italiana : in dubbio la presenza della Pausini : Questa sera in prima serata su Rai 1 va in onda la prima serata dell'edizione 2018 del festival di Sanremo, il 68esimo festival della canzone italiana che sarà condotto dal cantante Claudio Baglioni che per l'occasione vestirà anche i panni di direttore artistico e sarà affiancato nella conduzione dalla bellissima italo-svizzera Michelle Hunziker e da Pierfrancesco Savino. Anticipazioni su Sanremo 2018 Nella prima serata del festival si ...

Claudio Baglioni alla presentazione del 68esimo festival di Sanremo : "Gli artisti internazionali non vengono a fare le vacanze qui. Devono cantare in italiano" : La regola di Claudio Baglioni per il 68esimo Festival di Sanremo: artisti internazionali sì, purché cantino una canzone con "una matrice italiana". A sottolinearlo è lo stesso direttore artistico durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse in programma dal 6 al 10 febbraio."Stiamo diramando gli inviti agli artisti stranieri", ha sottolineato Baglioni. Sui contenuti extra musicali, come la presenza di attori ...