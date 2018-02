I soliti sospetti | cast | trama e curiosità sul capolavoro di Bryan Singer

I soliti sospetti - film stasera in tv 8 febbraio : trama e curiosità : I Soliti Sospetti è il film stasera in tv giovedì 8 febbraio 2018 in prima serata su Italia 1. Un thriller del 1995, diretto da Bryan Singer, con Gabriel Byrne e Kevin Spacey. Di seguito ecco scheda, trama , trailer e alcune curiosità sul film . SCOPRI COSA C’È IN TV I Soliti Sospetti , film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Usual Suspects GENERE: Thriller ANNO: 1995 REGIA: Bryan Singer CAST: Gabriel Byrne, Kevin Spacey, ...

Bryan Singer - regista dei “soliti Sospetti” e degli “X Men” - è stato denunciato per aver stuprato un minorenne : Bryan Singer, regista statunitense famoso per film come I soliti sospetti, Superman Returns e alcuni degli X-Men, è stato denunciato per stupro da Cesar Sanchez-Guzman, che lo ha accusato di averlo costretto a praticargli sesso orale e poi di averlo violentato su uno yacht nel The post Bryan Singer, regista dei “Soliti Sospetti” e degli “X Men”, è stato denunciato per aver stuprato un minorenne appeared first on Il Post.