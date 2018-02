I Municipio | M5S | sul commercio pura propaganda elettorale

Evangelista (Lista MARCHINI) : III Municipio - M5S non ha più i numeri : Roma– Riccardo Evangelista, Capogruppo della Lista Marchini in Terzo Municipio di Roma, ha parlato in una nota della situazione politica riguardante il territorio il Municipio... L'articolo Evangelista (Lista MARCHINI): III Municipio, M5S non ha più i numeri su Roma Daily News.

Umberti (PD) : IV Municipio - su politica nidi del M5S ci rimettono utenti : Roma- Di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Umberti, capogruppo del Pd in IV Municipio. "Oggi più che mai c'e' una spaccatura evidente tra i consiglieri del...

Roma - la minisindaca M5S a un passo dalla sfiducia nel Municipio III. In piena campagna elettorale per la Regione : La minisindaca M5S a un passo dalla sfiducia nella roccaforte di Roberta Lombardi. Proprio adesso che c’e’ la corsa alla Regione. Rischia di creare non pochi problemi la profonda crisi di maggioranza nel municipio III Montesacro di Roma. Il parlamentino nelle prossime ore potrebbe vedere capitolare la presidente Roberta Capoccioni, donna di fiducia della candidata pentastellata alle elezioni regionali del Lazio, oltre che del presidente ...

Picone-Giudici (FDI) : Municipio XII - M5S assenti : Queste, in una nota, le dichiarazioni di Giovanni Picone e Marco Giudici, consiglieri di Fratelli d'Italia al Municipio XII. "Il nostro Municipio sta soffrendo un...

Blitz di Casapound contro i nomadi dei mercatini abusivi a Ostia. “Mozione in Municipio - ma a M5s non interessa” : Nuovo Blitz anti-abusivi da parte di Casapound a Ostia. Dopo il raid della scorsa estate contro gli ambulanti sulle spiagge del litorale romano, questa volta i militanti di estrema destra hanno preso di mira i mercatini abusivi gestiti da alcuni nomadi. “Ma dove prendete questa roba? Anche i tablet…”, chiedono loro alcuni attivisti mentre intimano agli abusivi di raccogliere la merce e andare via. A rilanciare l’iniziativa sul ...

Municipio III. Palumbo : conflitto tutto interno al M5s : Municipio Roma III. "Una conflitto tutto interno al M5s e l'incapacità conclamata della presidente Capoccioni paralizzano il III Municipio. Nella maggioranza grillina del Municipio III,...