Hyundai Santa Fe - Prime immagini della quarta generazione

(Di martedì 6 febbraio 2018) Laha appena rilasciato lefoto ufficialiFe. La grande sport utility coreana, il cui design era stato anticipato da alcuni teaser, mostra un look strettamente derivato dagli ultimi modelliCasa: diversi richiami stilistici rimandano infatti alla Suv compatta Kona, mentre altri dettagli riprendono l'impostazionefuel cell Nexo.Sguardo affilato. Nella sua nuovalaFe riproporrà le generose dimensioni che da sempre l'hanno contraddistinta abbinandole a un frontale totalmente inedito per questo modello. Il nuovo corso stilistico delle Suv coreane ha portato laFe a utilizzare dei gruppi ottici su due livelli: in alto sono presenti dei sottili fari interconnessi tramite una cromatura che, attraversando tutta la larghezza del muso, si fonde con la nuova calandra, mentre più in basso, in due vani scavati ...