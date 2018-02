Hyundai Nexo | suv dei record | 190 km percorsi con guida autonoma

Hyundai Nexo - Prima dimostrazione di guida autonoma a idrogeno : La Hyundai ha completato il suo primo test ufficiale di guida autonoma di livello 4 in Corea, percorrendo i 190 km che separano le città di Seoul e Pyeongchang. Durante il test sono state utilizzate tre Hyundai Nexo a idrogeno dotate di sistemi driverless che hanno gestito in totale autonomia tutte le fasi di guida, facendo diventare il costruttore coreano il primo marchio al mondo ad aver completato una sessione di guida autonoma di quarto ...

Hyundai Nexo - l'auto a idrogeno in piena forma : Hyundai Nexo, l'auto a idrogeno in piena forma Si chiama Nexo ed è il nuovo Suv Hyundai a celle combustibili e che va a idrogeno

Hyundai - la nuova Nexo al CES di Las Vegas : Al CES di Las Vegas Hyundai ha svelato Nexo, SUV fuel cell che farà il proprio debutto in alcuni mercati entro la fine del 2018. Si tratta di una vettura dall'autonomia di 800 km nel ciclo NEDC. Il ...

Nexo - a Las Vegas Hyundai svela il nuovo Suv a idrogeno : In spagnolo ' Nexo ' significa nesso, legame, anello di congiunzione. Ed è anche il nome scelto da Hyundai per la sua ultima sport utility alimentata a idrogeno . Un prodotto che sembra poter risolvere due dei principali problemi delle auto elettriche in un colpo solo: la scarsa autonomia e i tempi di ricarica lunghi. La ...