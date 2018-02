tuttoandroid

: Honor 7X si “tinge” di rosso in Italia e inizia a ricevere l’aggiornamento con il Face Unlock… - webaholic_eu : Honor 7X si “tinge” di rosso in Italia e inizia a ricevere l’aggiornamento con il Face Unlock… -

(Di martedì 6 febbraio 2018)ha deciso di festeggiare il San Valentino e a partire dal 14 febbraio renderà disponibile anche inl'edizione limitata indi7X. Intanto è in fase di roll out in Asia l'aggiornamento che abilita ilUnlock L'articolo7X si “tinge” diinl’aggiornamento con ilUnlock è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.