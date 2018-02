Honda Jazz | sedili magici e freni intelligenti

Honda Jazz 2018 Earth Dreams Technology [+ Galleria] : La Honda Jazz 2018 è un’auto moderna, versatile, pratica che non rinuncia però alla sua indole sportiva, tipicamente Honda . Razionale negli interni che sono moderni e funzionali. Auto reattiva con bei motori sempre pronti ed adeguati nelle diverse configurazioni e cilindrate. Presente in listino anche la versione con cambio CVT. L’auto ha un telaio leggero e rigido capace di affrontare nel migliore dei modi i diversi percorsi. Lo ...

Honda Jazz - Al volante della 1.5 Dynamic Navi Adas : Lincontro tra il motore i-VTEC a benzina di 1.5 litri con 130 CV e linedito allestimento Dynamic ha portato nella famiglia della Honda Jazz una versione con un carattere spigliato, che si pone al vertice dello schieramento. Veste sportiva. uninterpretazione che non impone sacrifici sul fronte della praticità della più piccola delle Honda , ma con unindole ben diversa rispetto a quella della Jazz meno potente. Tuttavia, la Dynamic non intende ...

Honda - La Jazz e le altre - anche da provare - a Bologna : Lanteprima nazionale nello stand Honda che torna al Motor Show dopo anni di assenza (al padiglione 25) è la Jazz ristilizzata. Chi vorrà cimentarsi in un test drive, avrà la possibilità di provare (in aree esterne alla fiera) la Civic, la HR-V e la CR-V mentre gli amanti delle emozioni sportive non dovranno far altro che affacciarsi alla Motul Arena per vedere (il 4, 5 e 6 dicembre, tra le 12. 30 e le 14) la Civic Type R in azione. Ma ...