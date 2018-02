Gli uccelli di Hitchcock? Sono realtà | automobilisti e abitanti a tu per tu con

Storni su Roma : il CampidoGlio indaga sulla moria di uccelli ma i cittadini denunciano il rischio igienico : Migliaia di uccelli che nel tardo pomeriggio arrivano a Roma, ricoprendo alberi e ville. Arrivano enormi Storni, con il loro cinguettio che a volte diventa anche pauroso, ricorda il film di Hitchcock. Senza contare che il periodo non sarebbe forse quello giusto e così la paura si sposta anche sul clima che cambia, sul riscaldamento globale che ne porta le conseguenze. Ma da qualche giorno oltre che ritrovare gli escrementi degli Storni sulle ...

Impatto con Gli uccelli : aereo costretto a rientrare in aeroporto : Un Airbus 319 della Croatia Airlines partito da Zagabria con destinazione Bruxelles, poco dopo il decollo è stato costretto a fare ritorno all’aeroporto di partenza a causa dell’Impatto in volo con degli uccelli: lo hanno reso noto i media locali, secondo cui l’atterraggio di emergenza è avvenuto in condizioni di sicurezza e senza alcuna conseguenza per i passeggeri e i membri dell’equipaggio. L'articolo Impatto con gli ...

Mammiferi e uccelli se la cavano meGlio con i cambiamenti climatici : ... il che significa che si adattano e si spostano molto più facilmente», spiegano gli esperti, secondo cui «ciò potrebbe avere un impatto profondo sui tassi di estinzione e su come sarà il nostro mondo ...

Francesca Cipriani/ Video - dialoga con Gli uccelli : sta copiando Cristiano Malgioglio? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:55:00 GMT)

SOS freddo : ecco come aiutare Gli uccellini in inverno : Neve, ghiaccio, vento sferzante possono mettere in serio pericolo la salute dei nostri amici pennuti. come aiutare gli uccellini, in inverno, a proteggersi dal freddo? Se merli, scriccioli, cincie, pettirossi rappresentano probabili incontri sul nostro davanzale di città, soprattutto nei mesi più rigidi e avari come gennaio, in cui è difficile che possano procurarsi del cibo, possiamo dar loro una mano ponento delle mangiatoie in giardino, sui ...

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in questo video : Un gruppo di scienziati guidato dall’università di Cambridge ha osservato e filmato il comportamento di alcuni uccelli durante il pasto, rilevando che tra questi animali le capacità di imparare gli uni dagli altri sono davvero sorprendenti. Lo studio, appena pubblicato su Nature Ecology and Evolution, prevedeva di ingannare alcuni esemplari di cinciallegra, servendo loro dei bocconi dal sapore sgradevole. Gli animali, hanno notato i ricercatori, ...

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in questo video : Le implicazioni non sono solo sulla loro sopravvivenza, ma anche per l'evoluzione delle loro prede. Scopri perché in questo video

Ambiente : i consiGli del Wwf per uccelli in difficoltà in inverno : Si puo’ fare molto in un giardino, ma anche in balcone o sul davanzale, in inverno, per gli uccelli. Lo dice il Wwf Abruzzo aggiungendo: “Attenti pero’ ai gatti”. Il maltempo e le temperature rigide che stanno interessando in questi primi giorni del 2018 quasi tutto l’Abruzzo “ci ricordano – dice il Wwf – una situazione che rendera’ ancora piu’ difficoltosa la vita degli animali ...

Trasimeno - censimento deGli uccelli acquatici : Trasimeno Al Trasimeno prende il via il 31° censimento internazionale degli uccelli acquatici (International Waterbirds Census) 2018. Il monitoraggio è coordinato in Italia dall'ISPRA (Istituto ...

“Hookpod” - il nuovo dispositivo per salvare Gli uccelli marini dai pericoli dell’attrezzatura da pesca : Un nuovo dispositivo chiamato Hookpod può aiutare a prevenire che gli uccelli siano involontariamente catturati dai pescatori. I ricercatori hanno notato che 15 delle 22 specie di albatro sono a rischio estinzione e la maggiore minaccia per questi uccelli è la morte a causa di interazioni con il palangaro, un attrezzo di pesca professionale o sportiva costituito da una lunga lenza di grosso diametro con inseriti ad intervalli regolari spezzoni ...

Bird strike e aerei - ecco perché Gli uccelli si schiantano sul motore di sinistra : Visto che il dato atteso non poteva che essere il più classico dei '50 e 50', i due studiosi hanno affilato le armi della scienza e si sono tuffati in questo enigma dei cieli. Fino a scoprire che non ...

Paleontologia : l’anatomia bizzarra del primo dinosauro anfibio simile aGli uccelli acquatici : Aveva un’anatomia bizzarra il primo dinosauro anfibio simile agli uccelli acquatici: l’Halszkaraptor escuilliei, vissuto 75 milioni di anni fa nell’attuale Mongolia, era grande quanto un pollo e poteva muoversi sulla terra ferma con le zampe posteriori e nuotare usando come pinne gli arti anteriori. Il suo fossile è stato analizzato ai raggi X del sincrotrone di Grenoble da un gruppo internazionale guidato da Andrea Cau, ...