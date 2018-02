Giudice sportivo | 2 giornate per Mazzarri Fermato per un turno anche Nainggolan

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : stangato Mazzarri - out Calabria : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Patrick Cutrone - niente squalifica per il gol di braccio alla Lazio. Il Giudice sportivo : 'Non c'era volontarietà' : Il milanista Patrick Cutrone 'graziato' dal giudice sportivo. Nessun provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante autore di un gol di braccio contro la Lazio nel 2-1 di San Siro. Il ...

MILAN - CUTRONE : NIENTE SQUALIFICA/ Video - il Giudice sportivo lo grazia : ''Tocco involontario'' : MILAN, CUTRONE: NIENTE SQUALIFICA. Video, il giudice sportivo grazia l'attaccante rossonero che aveva segnato con un braccio contro la Lazio. Il gesto viene considerato involontario.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:54:00 GMT)

Milan - Cutrone 'salvato' dal Giudice sportivo per il gol di braccio contro la Lazio : MilanO - Il gol di braccio di Patrick Cutrone in Milan-Lazio non sarà oggetto di sanzione. Il calciatore, domenica a Udine, sarà regolarmente a disposzione di Gattuso. Per il giudice sportivo 'il ...

Il Giudice sportivo scagiona Cutrone : tocco involontario. Tre giornate a Belec e due a Cacciatore : Nessuna sanzione per Patrick Cutrone, attaccante del Milan, per il gol segnato contro la Lazio e viziato da un evidente tocco con il braccio. A scagionare il bomber rossonero per il quale il ...

Giudice sportivo : Cutrone - niente squalifica per il gol di mano. Gesto non volontario : Il Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, vista la prova tv, ha deciso "di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Patrick Cutrone Milan, ". La Procura ...

Giudice sportivo : nessuna squalifica per Cutrone : L'attaccante rossonero è stato scagionato per il gol di mano segnato alla Lazio: "Gesto non volontario". Due turni a Cacciatore per il gesto delle manette, tre a Belec

Cutrone assolto dal Giudice sportivo : Patrick Cutrone non è stato squalificato dal giudice sportivo per il gol realizzato in Milan-Lazio con una decisiva deviazione di braccio. Il suo gesto è stato infatti considerato non volontario. ...

Il Giudice sportivo scagiona il milanista Cutrone : niente squalifica : Il Milan può gioire. L'attaccante rossonero Patrick Cutrone, che in nella gara casalinga con la Lazio ha segnato colpendo la palla con il gomito, non sarà squalificato. Lo ha reso noto il giudice sportivo, che ha deciso "di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore".Nel comunicato si legge che il giudice, "ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : la decisione su Cutrone : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Prima Categoria - tutte le decisioni del Giudice sportivo - Magazine Pragma : Prima Categoria,tutte le decisioni del giudice sportivo decisioni DEL giudice sportivo PREANNUNCIO DI RECLAMO gara del 17/ 1/2018 CITTA DI SAN VITO LO CAPO BALESTRATE Preso atto del preannuncio di ...

Giudice sportivo - gli squalificati di Serie B : batoste per Ricci e Bentivoglio : Tre turni di squalifica per Simone Bentivoglio (Venezia) e Matteo Ricci (Salernitana), entrambi espulsi nel corso di Salernitana-Venezia. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie B prendendo in esame le gare dell’ultimo turno. Il primo paga “per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”; il secondo “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, affrontato in maniera ...

Squalificati Serie A / Giudice sportivo : sono 4 - assenze pesanti in casa Cagliari : Squalificati Serie A, Giudice sportivo: sono 4, assenze pesanti in casa Cagliari. sono stati diramati i calciatori che non potranno scendere in campo per il prossimo turno del campionato(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:25:00 GMT)

Giudice sportivo - cori razzisti contro Koulibaly : chiusa la curva Atalanta con la condizionale : Sono 4 i giocatori fermati per una giornata dal Giudice sportivo in seguito alla 21esima giornata di Serie A: Nicolò Barella del Cagliari ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti ...