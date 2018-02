Giudice | otto gli squalificati in serie A | due giornate a Mazzarri

"Sono stato io a mettere il tallio Ho agito per punire gli impuri" Del Zotto confessa davanti al Giudice : "Sono stato io a mettere il tallio". Mattia Del Zotto, il 27enne di Nova Milanese in cella per aver avvelenato i familiari uccidendone tre, interrogato oggi dal gip di Monza, Federica Centonze, ha confessato di essersi occupato "personalmente" di contaminare gli alimenti che sapeva essere abitualmente consumati dai parenti Segui su affaritaliani.it