Giornata mondiale della sicurezza in Rete | il 72% teme la diffusione di foto intime

Safer Internet Day - domani la Giornata mondiale della sicurezza digitale : 6 ragazzi su 10, tra i 12 e i 18 anni, dicono di aver vissuto un'esperienza spiacevole nello streaming live , e nonostante ciò continuano ad usare e far entrare nella propria sfera di relazioni, ...

Giornata mondiale delle Malattie Rare 2018 – condividete il video ufficiale : Il 28 febbraio verrà celebrata in tutto il mondo la Giornata delle Malattie Rare. Come ogni anno le persone affette da una malattia rara e le loro famiglie, le associazioni dei pazienti, i politici, i prestatori di cure, i medici, i ricercatori e i rappresentanti dell'industria, si riuniranno per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ci sono oltre 6000 Malattie Rare, 30 milioni di persone che ne soffrono in Europa e 300 milioni nel mondo, ma per ...

Giornata mondiale contro il cancro : tutti i miti da sfatare : Del cancro se ne parla poco e male: è questa la situazione attuale, contro cui devono ''combattere'' quotidianamente gli oncologi affinché si diffonda una giusta conoscenza a riguardo. Per aiutare i medici nel loro intento è stata indetta la Giornata mondiale contro il cancro, durante la quale l'attenzione viene posta in particolar modo su questa malattia, talvolta fatale per chi la contrae. Attorno al tema legato ai tumori, infatti, vi sono una ...

Giornata mondiale dell'epilessia : Aice : 'Gite negate e lavoro a rischio' : ... ma 'bisogna spiegarlo e per questo l'Aice in Veneto ha iniziato un'intensa attività formativa, anche con il mondo della scuola'. La donna vive difficoltà ancora maggiori. 'La gravidanza va ...

Giornata mondiale contro il cancro : Oncologi : ecco le 12 regole della prevenzione : Gli esperti hanno iniziato ad attribuire sempre più importanza alla prevenzione soprattutto negli ultimi decenni, perché i casi di tumore nel mondo sono in continuo aumento. Due fattori che ...

Giornata mondiale delle zone umide. Disponibili 20 milioni di euro per tutela e valorizzazione delle 6 zone umide sarde : ... in questo percorso contiamo molto sul lavoro delle associazioni e sui privati, il cui apporto e contributo sono assolutamente fondamentali e irrinunciabili per costruire una nuova economia ...

LILT Valle d'Aosta aderisce alla Giornata mondiale contro il Cancro : Le previsioni snocciolano numeri da capogiro: 22 milioni di casi di tumore nel mondo ogni anno. Ma la scienza afferma che la malattia si può evitare. Il 4febbraio la Giornata Mondiale contro il Cancro ci ricorda che la prevenzione è solo una questione di scelta. E che cambiare rotta è semplicissimo . ...

Giornata mondiale delle Malattie Rare : il 24 febbraio un meeting all’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura : L’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura ospiterà il 24 febbraio 2018, in occasione della XI Giornata mondiale delle Malattie Rare, un meeting dal titolo “update Malattie Rare in ematologia” organizzato dall’ A. MA. R. A. M. – Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia. Il programma della Giornata, affidato al coordinamento scientifico della Prof.ssa G. Specchia, dott. M. Pizzuti e il dott. V. Picerno,comprende due sessioni plenarie, discussione ...

Giornata mondiale di Lotta alla Lebbra : nonostante il progresso contagia migliaia di persone : “Preoccupa che, nonostante l’enorme progresso compiuto dall’umanità negli ultimi tempi, non si riesca ancora a debellare definitivamente una malattia ‘antica’ come la Lebbra che continua a contagiare migliaia di persone in tutto il mondo. Ancora oggi, infatti, ogni 2 minuti una persona viene colpita dal morbo di Hansen“: lo scrive il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in ...

A Roma la Giornata mondiale della sindrome di Asperger : “Famiglie ancora lasciate sole” : “La Neurotribù di Hans Asperger. Autismi e Neurodiversità”: è questo il titolo della giornata sulla sindrome di Asperger organizzata a Roma il 18 febbraio, nella data dedicata a livello internazionale al pediatra austriaco Hans Asperger. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Spazio Asperger ONLUS di Roma e l’evento si terrà a partire dalle 9.30 presso l’Auditorium del Seraphicum di Roma. La giornata non sarà solo un’occasione per ...

Giornata mondiale dell'Infanzia : iniziativa al Centro Congressi della Stazione Marittima di Trieste : Per i più piccoli, presenti con mamma e papà, la Giornata dell'Infanzia offrirà anche due spettacoli di magia alle ore 11.00 e alle ore 16.30. Nidi e scuole comunali saranno visitabili inoltre ...