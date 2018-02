Gigi Buffon beato tra le donne per il suo complenno

Buffon - le foto della festa per i 40 anni : tutte le donne di Gigi : Una cena intima e riservata in un'antica osteria di Milano, circondato dagli affetti più cari. Così Gianluigi Buffon ha scelto di festeggiare in famiglia i suoi 40 anni . Come testimoniano le varie ...

Le foto più belle del compleanno di Gigi Buffon : Per il Supereroe della Nazionale una torta a due piani con la S di Superman e gli auguri dell'intero mondo del pallone partendo da tutta la squadra della Juventus passando per Mr. Mancini per ...

Parla Ilaria D'Amico : 'Io e Gigi Buffon : tra carezze - delusioni e meravigliose sfumature vi racconto tutto' : La passione tra loro resta forte: 'Da adulta non sono mai stata attratta da uomini più grandi, Gigi per me non è solo corpo ma un mondo di colori e sfumature meravigliose'…

Cassano : "Il ritiro di Buffon? Se mi togliete anche Gigi mi do all'ippica" : Antonio Cassano quando parla non è mai banale. FantAntonio è ancora svincolato e non sa se tornerà a giocare in questa stagione. Ospite a Tiki Taka, il 35 di Bari, ha parlato del suo futuro, del suo ...

Gigi Buffon NON SI RITIRA/ "Giocherò un altro anno - forse anche due" : GIGI BUFFON potrebbe non RITIRArsi al termine di questa stagione. Il portiere della Juventus avrebbe manifestato la volontà di giocare per altre due stagioni. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:19:00 GMT)

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sposano nel 2018? Ecco la risposta della giornalista : Ilaria D’Amico parla anche della storia d’amore con il portiere della Juventus Gigi Buffon (che ha appena compiuto 40 anni) in un’intervista al settimanale F. Ilaria D’Amico: “Buffon depresso? Oggi è un tipo solare” Il calciatore, nel libro Numero 1 del 2010, raccontò di aver sofferto di depressione. “Le autobiografie bisognerebbe scriverle a fine carriera […] L'articolo Ilaria D’Amico e Gigi ...

Juventus - I dubbi di Buffon e uno 'psicologo' d'eccezione - Cassano svela : 'ritiro? Ecco il problema di Gigi. Se smette giuro che...' : ... ma il suo carattere simpatico e genuino non gli impedisce di formulare delle opinioni interessanti sul mondo del calcio, materia che conosce decisamente bene. Nel corso della trasmissione 'Tiki Taka'...

CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle 28 gennaio : da Liliana Segre a Gigi Buffon : Serata istituzionale a Che TEMPO che fa, che ospita tre eccellenze indiscusse del panorama socio-culturale italiano: Liliana Segre, Carlo Cracco e Gigi Buffon.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 07:00:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti 28 Gennaio 2018 e diretta : Gigi Buffon sull'addio alla Juventus : Che TEMPO che fa, Ospiti 28 Gennaio 2018: la neo senatrice a vita Liliana Segre, Gigi Buffon, Carlo Cracco ed Emma Marrone nel salotto di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:06:00 GMT)

“Ilaria - dai un bacio con la lingua a Gigi Buffon”/ Video - Gattuso D'Amico : siparietto Sky - risate e imbarazzo : “Ilaria, dai un bacio con la lingua a Gigi Buffon”: Video Gattuso D'Amico, siparietto a Sky Calcio Show tra risate e imbarazzo. Le ultime notizie sulle battute dopo Milan Lazio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:17:00 GMT)

Lazio - Luis Alberto punta il Milan : 'A San Siro per vincere' Strakosha e Caceres incensano Buffon : 'Tanti auguri Gigi' : 'auguri al numero uno al mondo e mio idolo - ha scritto l'albanese su Instagram -. Che Dio ti benedica, mi auguro di vederti anche il prossimo anno con la tuta della Juventus'. Caceres, invece, ex ...