Gianni Morandi e Tommaso Paradiso omaggio a Luis Bacalov Con Una vita che ti

Sanremo 2018 - Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti sul palco insieme a Gianni Morandi : da “Completamente sold out” all’Ariston : Brusio in sala stampa. Tommaso Paradiso salirà sul palco con Gianni Morandi. Per una larga fetta di pubblico, c’è poco da spiegare: il (giovane, ma non giovanissimo) cantautore e paroliere più quotato del momento va a dare un colpo di brillantina al Re di Monghidoro. Per un’altra fetta di pubblico, però, quella che guarda il Festivàl ma raramente accende la radio e non ha molta dimestichezza con Youtube, “Paradiso” resta ...

Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti a Sanremo 2018 con Gianni Morandi per Una vita che ti sogno : “Canto? Non so” : Cosa farà Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti a Sanremo 2018 con Gianni Morandi? Il primo passaggio all'Ariston è la consacrazione definitiva per il cantautore romano, la cui popolarità è letteralmente esplosa lo scorso anno grazie all'album Completamente Sold Out che ha portato la band ad esibirsi per la prima volta al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano lo scorso maggio con due grandi concerti live. Un successo tale, ...

Sanremo 2018 : Laura Pausini rinviata a sabato - Tommaso Paradiso con Gianni Morandi : Festival di Sanremo 2018, ultime notizie su Laura Pausini e su Tommaso Paradiso: ecco quando saranno ospiti al Teatro Ariston. Laura Pausini, ospitata a Sanremo rinviata a sabato 10 febbraio 2018 «Laura Pausini non c’è stasera ma sarà qui sabato. Purtroppo ha tentato ogni terapia ma l’influenza forte non le ha permesso di riprendersi per stasera”: lo […] L'articolo Sanremo 2018: Laura Pausini rinviata a sabato, Tommaso ...

Tommaso Paradiso sul palco di Sanremo con Gianni Morandi? : A Sanremo è approdato anche Tommaso Paradiso. Il frontman dei TheGiornalisti è arrivato a sostenere Gianni Morandi, per il quale ha scritto il brano Una Vita che ti sogno, e dovrebbe salire stasera sul palco insieme a lui, almeno stando a quanto i due hanno postato su Facebook."Vorrei che Tommaso Paradiso salisse sul palco a cantare con me...", scrive Morandi e in un video chiede al collega: "Tommaso, cosa fai qui a Sanremo?". ...

Gino Paoli - Laura Pausini e Gianni Morandi ospiti del Festival di Sanremo 2018 : Tra gli ospiti presenti alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, che partirà su Rai Uno martedì 6 febbraio, ci saranno anche Gino Paoli e Danilo Rea, che dovrebbero esibirsi insieme sul palco dell'Ariston. Uno dei brani previsti in scaletta è "Il nostro concerto", in omaggio a Umberto Bindi, canzone cara a Baglioni e Paoli, che l'hanno incisa e riproposta anche dal vivo.Super ospite della prima serata ...

Gianni Morandi a Sanremo 2018 - super ospite italiano del “Capitano Coraggioso” Claudio Baglioni : Gianni Morandi a Sanremo 2018, tra i super ospiti italiani del 68° Festival. L'annuncio è di Claudio Baglioni e arriva direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale, condiviso immediatamente dall'account Twitter dell'ufficio stampa della Rai. Ormai è ufficiale: come avevamo ipotizzato nelle scorse settimane, anche il "Capitano Coraggioso" Gianni Morandi calcherà il palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 che vanta la direzione artistica ...

Confermati i primi ospiti italiani di Sanremo 2018 da Gianna Nannini a Gianni Morandi e Laura Pausini : I primi ospiti italiani di Sanremo 2018 sono stati Confermati dall'Ansa. Laura Pausini, Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi sono i primi nomi degli artisti italiani che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 6 e il 10 febbraio 2018 nel Festival di Claudio Baglioni, direttore artistico e presentatore con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse negli scorsi giorni, ...