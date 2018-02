Germania | Ig Metall | accordo per settimana da 28 ore

Settimana con solo 28 ore di lavoro - accordo storico in Germania tra il sindacato dei metalmeccanici IgMetall e gli industriali : Chi sceglierà di lavorare 28 ore alla Settimana per occuparsi dei figli piccoli o di parenti malati o perché svolge un lavoro usurante non subirà il taglio dello stipendio. È questa una delle novità introdotte dall'accordo storico sull'orario di lavoro siglato in Germania tra il sindacato dei metalmeccanico Ig Metall e gli industriali.Le parti hanno siglato un'intesa pilota, che fa da apripista in Europa. ...