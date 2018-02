Lavoro - accordo storico in Germania : aumento di stipendio del 4 - 3% e chi vuole può lavorare 28 ore a settimana : BERLINO - Ormai gravava la minaccia di uno stop di 24 ore, dopo che IgMetall aveva già organizzato qualche sciopero breve che aveva avuto il sapore di un'avvisaglia. E stamane il potente sindacato dei ...

Germania : accordo pilota sulle 28 ore settimanali di lavoro - è un’intesa storica : accordo storico in Germania sull’orario di lavoro di 28 ore settimanali tra il sindacato dei metalmeccanico IG Metall e gli industriali. Le parti hanno siglato un’intesa pilota, che fa da apripista in Europa. L’accordo è stato firmato nel Baden-Wurttemberg (la regione che ospita gli impianti di Porsche e Daimler) e riguarderà 900mila lavoratori, ...

Settimana con solo 28 ore di lavoro - accordo storico in Germania tra il sindacato dei metalmeccanici IgMetall e gli industriali : Chi sceglierà di lavorare 28 ore alla Settimana per occuparsi dei figli piccoli o di parenti malati o perché svolge un lavoro usurante non subirà il taglio dello stipendio. È questa una delle novità introdotte dall'accordo storico sull'orario di lavoro siglato in Germania tra il sindacato dei metalmeccanico Ig Metall e gli industriali.Le parti hanno siglato un'intesa pilota, che fa da apripista in Europa. ...

