Gentiloni mercoledì a Berlino a lezione di ' grande coalizione' da Merkel

Mercoledì bilaterale Gentiloni -Merkel a Berlino sulla nuova Ue : Roma, 2 feb. , askanews, Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà a Berlino Mercoledì 7 febbraio per incontrare la Cancelliera Angela Merkel alle 12. Al termine terranno una conferenza stampa. ...

Gentiloni mercoledì in visita alla Tod’s di Arquata ma gli sfollati lo vogliono tra le casette : Una visita prima di Natale. Mercoledì il premier Paolo Gentiloni sarà nelle zone terremotate, salvo cambi di programma dell'ultimo momento. Nelle casette montate nel campo di Arquata del Tronto gli sfollati lo attendono. Il Presidente del consiglio andrà allo stabilimento della Tod's per l'inaugurazione ufficiale della fabbrica costruita dal gruppo guidato da Diego Della Valle.Stando al programma ancora non ufficiale il ...