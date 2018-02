Gallinari trascina i Clippers | Sacramento da sogno sui Bulls

Basket - Nba : super Gallinari trascina i Clippers - Washington tallona Cleveland : Washington - Serata da incorniciare per i Los Angeles Clippers , 27-25, che vincono in rimonta 104-101 contro i Dallas Mavericks , 17-37, con Danilo Gallinari grande protagonista e autore di 28 punti ...

NBA 2017-2018 : Harden trascina Houston. Cleveland vince : tripla doppia per LeBron James. Successi per Gallinari e Belinelli : La regular season dell’NBA prosegue senza sosta. Stanotte si sono giocati dieci incontri. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il miglior record appartiene ancora a Houston (20-4), che ha vinto in trasferta contro Portland per 124-117 infilando la nona vittoria consecutiva. Un successo arrivato rimontando 14 punti di svantaggio nel quarto periodo: a guidare i Rockets è stato il solito James Harden, che ha realizzato 48 punti con 16/29 al ...