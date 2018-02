«Solfatara non più sotto controllo da due mesi strumenti Fuori uso» : l'Osservatorio Vesuviano scrive alla Procura : Pozzuoli. «Dal 20 novembre la stazione geochimica posta nella Solfatara non ci trasmette più alcun dato. Non sappiamo più nulla della temperatura, della composizione chimica e del...

Muro pericolante : chiuso un tratto del marciapiede a Fuorigrotta : Chiusa una porzione del marciapiede lungo via Giacomo Leopardi nel quartiere di Fuorigrotta. Alla base di questo provvedimento - adottato dai Vigili del Fuoco - una crepa che ha iniziato ad espandersi ...

Netflix non funziona - «panico» in Rete : il servizio tv streaming Fuoriuso in diversi Paesi : Netflix, il servizio tv in streaming, è andato fuoriuso stasera in diversi Paesi, fra cui l'Italia. Immediatamente centinaia di utenti, "orfani" del servizio, si sono riversati...

Netflix non funziona - 'panico' in Rete : il servizio tv streaming Fuoriuso in diversi Paesi : Netflix, il servizio tv in streaming, è andato fuoriuso stasera in diversi Paesi, fra cui l'Italia. Immediatamente centinaia di utenti, 'orfani' del servizio, si sono riversati sui social network, e l'hashtag #Netflixdown è ...

Fukushima : localizzato il combustibile fuso Fuoriuscito nel reattore numero 2 : L’operatore che gestisce la centrale atomica di Fukushima (Tokyo Electric Power, Tepco) ha reso noto di avere rilevato parte del magma radioattivo all’interno di uno dei reattori coinvolti nel disastro nucleare del marzo 2011. L’operatore ha spiegato che si è localizzato il combustibile fuso fuoriuscito nel reattore numero 2 sul fondo della struttura di contenimento primario grazie all’inserimento di un braccio ...

Lo sfogo del deputato Cariello escluso dalle parlamentarie M5s : "Fatto Fuori per le mie esternazioni non in linea? Sappiamo tutti il perché" : "Se sono stato escluso per le mie esternazioni non in linea me lo devono dire e la chiudiamo qui. Io non sono mai stato fedele a nessuno e sono fiero di essere una persona libera e incontrollabile". Il deputato Francesco Cariello, tagliato fuori dalle parlamentarie M5s che serviranno a scegliere i candidati alla Camera e al Senato, non si dà pace mentre si aggira in Transatlantico. "Ma come?", chiede un deputato: "Cariello non è ...

Australian Open : Nadal avanti facile - Fuori Lorenzi e Caruso : Stanotte, a partire dall'1 con telecronache in diretta su Eurosport 1 e 2, scenderanno in campo anche Thomas Fabbiano (73) contro il fortissimo tedesco Sascha Zverev, n.4 del mondo e campione di Roma,...

L'alligatore nel lago ghiacciato : per sopravvivere lascia il muso Fuori : Un parco della Carolina del Nord, a Ocean Isle Beach, pubblica su Facebook un video che mostra alcuni alligatori intrappolati in uno specchio d'acqua ghiacciato. Ma in realtà sono vivi e stanno bene. Gli alligatori - spiegano gli esperti del parco - si "lasciano congelare". Sono infatti in grado di abbassare la temperatura corporea e rallentare il metabolismo per sopravvivere.Quando il ghiaccio si scioglierà, gli alligatori ...

Navona - il numero chiuso fa flop : contapersone Fuori uso - sicurezza in tilt : Liberi tutti: nell'ultimo giorno della Festa della Befana, proprio quando piazza Navona raggiunge il numero più alto di visitatori, va in tilt una parte del sistema di sicurezza. Si chiude così, nel ...

LIVE - Milan - Gattuso : 'Il mio calciomercato è tirare Fuori il meglio dai calciatori che ho' : Ma contro il Crotone (diretta su Sky Calcio 1, canale 251, e Sky Sport Mix, canale 106) servono tre punti non solo per risalire in classifica (il Milan è attualmente ottavo con 25 punti) e restare a ...

WhatsApp crolla - servizio Fuori uso : troppi auguri di fine anno? : Forse sono stati i troppi auguri per il nuovo anno. Fatto sta che WhatsApp sta riscontrando grossi problemi di funzionamento. L'app di messaggistica è infatti fuori uso, proprio mentre in...

Lamezia - campus Fuori dalle aule per 80 studenti del "Manzoni-Augruso" e "Nicotera-Costabile" : In particolare, il modulo ha previsto la realizzazione di un "campus" sul tema della scienza e della matematica. La finalità del modulo è stata quella di sviluppare il pensiero scientifico attraverso ...