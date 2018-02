Freestyle | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | gli azzurri ai raggi X Klotz e Thanei

oasport

: Freestyle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e… - zazoomblog : Freestyle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e… -

(Di martedì 6 febbraio 2018) L’Italia si presenterà alledicon ben 121 atleti: si tratta della spedizione più numerosa della storia dopo quello di Torino 2006. A vestire l’azzurro saranno anche quattro atleti dello sci, uno dei 15 sport inseriti nel programma a cinque cerchi. Il contingente è numericamente lo stesso di quattro anni fa ma questa volta saremo presenti in una sola specialità (ski cross, per la prima volta nella storia) e non in due (slopestyle e gobbe in Russia). Non c’è più il totem Deborah Scanzio mentre Silvia Bertagna non è stata convocata anche a causa di problemi fisici e così spazio a quattro atleti dello ski cross, due per sesso. Siegmare Stefansono le nostre carte migliori. Entrambi hanno un passato nello sci alpino e hanno partecipato anche a diverse stagioni di Coppa del Mondo pur non riuscendo a ottenere ...