Francesco Monte querela Eva Henger | la verità dopo l’abbandono

Francesco Monte / Ritiro e ritorno in Italia : il primo messaggio sui social - foto (Isola di Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE: durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi 2018, l'ex tronista ha svelato i motivi per i quali ha deciso di lasciare il gioco e tornare in Italia. (Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Francesco Monte news: ecco perché ha abbandonato l'Isola dei Famosi Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, ieri ha deciso di lasciare l'Honduras e fare rientro in Italia. In molti si sono chiesti il reale motivo di questa sua ritirata dai giochi, proprio lui che era tra i papabili vincitori.

Francesco Monte ha lasciato l'Isola 2018 : ecco cos'è successo e cosa vedremo stasera : Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018. Dopo avervi parlato per più di una settimana della possibile eliminazione dell'ex tronista adesso arriva quella che sembra essere proprio la verità sulla partecipazione al reality: sarebbe giunta a termine prima del previsto. Francesco Monte avrebbe già lasciato l'Honduras, prendendo il primo aereo disponibile forse - ma non è detto - per l'eventuale decisione della produzione di squalificarlo ...

Isola dei Famosi 2018 - il caso droga sull'isola : la verità di Eva Henger e il video confessionale di Francesco Monte : La showgirl, ospite in studio, racconta la sua versione dei fatti mentre Monte torna in Italia per affrontarla.

Eva Henger : 'Francesco Monte e la droga? Ho rischiato 12 anni' Video : di Ida Di Grazia Dopo tanta attesa Eva Henger fa il suo ingresso in studio pronta a chiarire le sue posizioni in merito al 'Canna - gate' che ha visto l'uscita in diretta di Francesco Monte. GUARDA IL ...

Francesco Monte e il caso droga : 'Ho deciso di abbandonare l'Isola : devo difendermi' Video : 'Ho deciso di tornare in Italia per difendermi, mi dispiace che questa situazione abbia creato caos in un programma come l'Isola che è un programma pulito che va in onda in prima serata e viene ...

Isola del Famosi 2018 - Francesco Monte se ne va : lasciato in diretta tv - auto eliminato per un canna : Francesco Monte: UN UOMO, UNA SOAP – Mettiamo che sia appena uscita una soap opera ambientata a metà tra l’Italia e il Sud America. Nella prima stagione, il protagonista maschile, un baldo giovane con occhi scuri e fisico scolpitissimo, si ritrova a essere lasciato in diretta televisiva dalla fidanzata. Perché la vita è ingiusta e lei, mora caliente con una passione per gli armadi, partecipa a un reality, s’innamora di un altro ...

Francesco Monte - Eva Henger - Nadia Rinaldi : all'Isola dei Famosi ruota tutto attorno alla droga e alle lacrime di Bianca Atzei : Francesco Monte che abbandona clamorosamente l'Isola dei Famosi. Eva Henger che in studio ribadisce in diretta tv le accuse contro l'ex tronista. Nadia Rinaldi che viene eliminata. tutto, o quasi, all'...

“Morte per te e la tr***”. Choc all’Isola dei Famosi - è il caos. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte che ha deciso di abbandonare l’Honduras spontaneamente - la situazione è diventata insostenibile. E ora c’è addirittura in ballo la vita di qualcuno (che non è Eva Henger). Tremendo : “Ho avuto una settimana difficile – ha esordito Monte -. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno ...

“Francesco Monte e la droga all’Isola - la verità” : Eva Henger è inarrestabile. Attesissima in studio - la ex naufraga rincara la dose. “Ma ti prendi la responsabilità di quello che dici” - la blocca più volte Alessia Marcuzzi : “Ho avuto una settimana difficile. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno preoccupati”. Così ...