Fondo Usa vuole acquistare Italo | offerti 1 | 9 mld

Italo - maxi-offerta di un Fondo Usa : pronti due miliardi di dollari : C'è un fondo americano di nome Global Infrastructure Partners , Gip, che gestisce 40 miliardi di dollari disposto a salire su Italo e dirottarlo temporaneamente lontano dall'orbita di Piazza Affari. ...

Ragusa - Migliore : si istituisca Fondo solidarietà per vittime incendio : La consigliera comunale Sonia Migliore invita l'Amministrazione comunale di Ragusa ad istituire un fondo di solidarietà per le aziende danneggiate.

Il professore di Riccione accusato di inviare file audio a sFondo sessuale a una minorenne è stato arrestato : È stato arrestato in mattinata a Riccione, dagli agenti della Questura di Rimini, il professore di una scuola superiore di Riccione accusato di atti sessuali con minorenne. Il professore, 46 anni, di Pesaro è stato fermato dalla polizia lungo il percorso per raggiungere la scuola.La vicenda era stata denunciata nei giorni scorsi dopo che erano stati scoperti alcuni file audio con richieste esplicite inviati a una 15enne. La ...

Usa - Bezos dona 33 mln a Fondo Dreamer : 16.30 Jeff Bezos, il patron di Amazon e proprietario del Washington Post, dona 33 milioni di dollari a un fondo che offre borse di studio ai Dreamer, i giovani immigrati arrivati da bambini negli Stati Uniti da genitori illegali. La donazione arriva in un momento di massima tensione sul fronte dell'immigrazione, dopo le dure parole di Trump e le trattative in corso in Congresso per sciogliere il nodo del Daca, il Deferred Action for Childhood ...

Scoperto magma proFondo sotto l’Appennino meridionale : “Può essere causa di forti terremoti” : l’Appennino meridionale svela agli studiosi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la presenza di magma in profondità nell’area del Sannio-Matese. La scoperta emerge da uno studio, condotto da un team di ricercatori Ingv e del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia (DFG-UNIPG) intitolato «Seismic signature of acti...

Chiusa fase di presentazione per il Fondo 'Sport e Periferie' - ricevute 1749 proposte di intervento : ... quindi, già dalla giornata odierna, è al lavoro il Comitato sport e periferie e, successivamente, dal quadro che emergerà la Giunta Nazionale del CONI, indicherà le priorità di politica sportiva che ...

Israele - afFondo di Erdogan al vertice Oic : “Terroristi. Ora Palestina indipendente con capitale Gerusalemme” : “Dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina con i confini del 1967, liberandoci dall’idea che questo sia un ostacolo alla pace”, e “Gerusalemme come capitale dello stato occupato di Palestina”. E’ l’appello lanciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in apertura del vertice straordinario dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Istanbul. “Almeno 196 Paesi Onu sono fermamente ...