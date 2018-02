Fed Cup 2018 | la Spagna ai raggi X Carla Suarez Navarro fa propendere il pronostico

Tennis - Fed Cup 2018 : la Romania senza Simona Halep : ROMA - La Romania dovrà fare a meno di Simona Halep nella sfida casalinga contro il Canada in programma nel weekend sul veloce indoor di Cluj e valida per il World Group II della Fed Cup 2018 . La ...

Fed Cup 2018 - forfait Halep : TORINO - La ormai numero 2 del ranking Wta Simona Halep , non scenderà in campo per la Fed Cup 2018 attualmente in corso tra Romania e Canada. ' Dopo una settimana di riposo per recuperare dai ...

Fed Cup 2018 - la Romania dovrà fare a meno di Halep nella sfida casalinga contro il Canada : La Romania dovrà fare a meno di Simona Halep nella sfida casalinga contro il Canada in programma nel week-end sul veloce indoor di Cluj e valida per il nel World Group II della Fed Cup 2018. La 26enne ...

Fed Cup - le convocate dell’Italia ai raggi X. L’esperienza di Sara Errani guida un gruppo giovane contro la Spagna : Dal 10 all’11 febbraio prende il via l’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia inserita nel gruppo II, ovvero il tabellone cadetto, punterà alla promozione in quello principale sfidando a Chieti la Spagna in un incontro che si presenta decisamente complicato. Il capitano Tathiana Garbin, costretta anche dalle circostanze, non potrà contare sulla n.1 italiana del momento Camila Giorgi, in rotta ...

Fed Cup 2018 - quarti di finale World Group I : programma - orari e tv. Il calendario completo : La copertura televisiva sarà garantita da Supertennis, in streaming sul sito del canale televisivo citato. IL programma DEI quarti DI finale DEL World Group I 10/11 FEBBRAIO 2018 Bielorussia-...

Fed Cup 2018 - quarti di finale World Group I : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend (10-11 febbraio) sarà tempo dei quarti di finale del World Group I di Fed Cup 2018. Otto nazionali in ballo per conquistare un posto nelle semifinali ed avvicinarsi alla finale del 10-11 novembre 2018. Non vi sarà l’Italia che a Chieti, si giocherà nel World Group II, il tabellone cadetto, la promozione affrontando la quotata Spagna. Nel main draw troveremo invece le campionessa in carica degli Stati Uniti sfida ad ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : programma - orari e tv. Appuntamento a Chieti nel fine settimana 10-11 febbraio : Dal punto di vista televisivo, il confronto verrà trasmesso in diretta da Supertennis, in streaming sul sito del canale televisivo citato ed in DIRETTA LIVE testuale da OASport. programma ITALIA ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : programma - orari e tv. Appuntamento a Chieti nel fine settimana 10-11 febbraio : Dal 10 all’11 febbraio si alza il sipario sull’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia prenderà parte dal Gruppo II, ovvero il tabellone cadetto, e punterà alla promozione in quello principale. Un obiettivo non facile dal momento che le azzurre se la vedranno con la fortissima Spagna sulla terra rossa indoor di Chieti, in Italia. Tathiana Garbin fa di necessità virtù e si ...

Nuoto : due vittorie per Federica Pellegrini nella Salento Swim Cup. Un bagno di folla ha accolto la campionessa di Spinea : E’ nelle acque salentine che Federica Pellegrini ha fatto il proprio esordio nei meeting italiani. La campionessa azzurra ha infatti scelto di essere presente a Calimera, in occasione del 2° Salento Swim Cup nella vasca da 25 metri della piscina Aquapool. Una partecipazione annunciata attraverso il suo profilo Instagram in una due giorni nella quale la veneta si è cimentata nei 100 stile libero e nei 100 dorso con risultati più che discreti. Un ...

Fed Cup Italia-Spagna : Giorgi esclusa - ancora guerra con FIT. Errani leader : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver perso anche il lodo arbitrale con la FIT che le è costato altri 160 mila euro, Giorgi ha fatto ricorso al Tar del Lazio . Iberiche senza ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : le convocate iberiche. Assente Garbine Muguruza - ma c’è Carla Suarez Navarro : Dopo l’annuncio delle convocate della Nazionale italiana di tennis femminile prossima a scendere in campo il 10 e 11 febbraio sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti contro la Spagna nel match valevole per il World Group II di Fed Cup 2018, sono state comunicate le giocatrici iberiche che sfideranno la selezione del Bel Paese. Ebbene, come si poteva intuire, non ci sarà Garbine Muguruza (n.4 del mondo) non in perfette ...

Tennis - Camila Giorgi ricorre al Tar del Lazio. Niente riavvicinamento con la FIT : verso l’ennesima esclusione in Fed Cup : Quando tutto sembrava potersi risolvere, ecco che la vicenda Camila Giorgi-FIT vive di un nuovo episodio, proprio nel giorno in cui la capitana Tathiana Garbin comunicherà le convocate per la sfida del 10 e 11 febbraio contro la Spagna. In quell’elenco sembrava poterci essere anche la Tennista marchigiana, almeno dopo il tentativo di riavvicinamento tra lei e la Federazione. Niente affatto: Camila ha presentato ricorso al Tar del Lazio ...

Candidati Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Renzi : squadra per vincere. Ai Fedelissimi 160 posti sicuri su 200 : Nuova giornata di scontri con la minoranza. Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa? - Ai fedelissimi di Renzi 160 posti sicuri su 200. I casi Realacci e De Vincenti

Liste Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Renzi : squadra per vincere. Ai Fedelissimi 160 posti sicuri su 200 : Nuova giornata di scontri con la minoranza. Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa? - Ai fedelissimi di Renzi 160 posti sicuri su 200. I casi Realacci e De Vincenti