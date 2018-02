huffingtonpost

: 'Fate condurre Sanremo a Fiorello, canta meglio di Baglioni. Con lui è subito Festivalbar' - HuffPostItalia : 'Fate condurre Sanremo a Fiorello, canta meglio di Baglioni. Con lui è subito Festivalbar' -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Lo showman siciliano, infatti, non solo ha aperto la kermesse con un monologo in cui ha preso in giro la politica, la manifestazione e lo stesso direttore artistico, ma è salito una seconda volta sul ...