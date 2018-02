Eva Henger ho rischiato 12 anni di carcere per colpa di Francesco Monte

Francesco Monte querela Eva Henger : la verità dopo l’abbandono : Isola dei Famosi: Francesco Monte denuncia Eva Henger Come molti sapranno bene, Francesco Monte, due giorni fa, ha deciso di abbandonare la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il motivo? L’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha asserito che sia stato costretto a tornare in Italia per difendersi dalle accuse mosse una decina di giorni fa da Eva Henger. Cosa ha detto quest’ultima? ...

“Morte per te e la tr***”. Choc all’Isola dei Famosi - è il caos. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte che ha deciso di abbandonare l’Honduras spontaneamente - la situazione è diventata insostenibile. E ora c’è addirittura in ballo la vita di qualcuno (che non è Eva Henger). Tremendo : “Ho avuto una settimana difficile – ha esordito Monte -. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno ...

Francesco Monte lascia l’Isola dei Famosi 2018 ma Eva Henger rincara la dose (video) : “Ho rischiato il carcere per lui” : Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018 ma questo non lo mette al sicuro da nuove accuse. Sapevamo che quella di ieri sera sarebbe stata la serata clou sulla questione "Canna - Gate" e così è stato. Il primo colpo di scena è avvenuto ad inizio puntata quando Alessia Marcuzzi ha confermato la notizia riguardo l'abbandono dell'ex tronista. Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018 per tutelare la sua immagine e tornare in Italia ...

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Marcuzzi accusa l’accusatrice Henger. Ma Eva la mette KO : Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (clicca qui per la cronaca minuto per minuto) è andato in onda, come si poteva ben immaginare, il processo a Eva Henger. Rientrata dall’Honduras, l’ex star dei film per adulti ha ribadito con convinzione la sua versione dei fatti relativa al ‘canna-gate’, ma non ha trovato l’appoggio né della conduttrice né degli ...