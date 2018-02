EUROCUP La Fiat Torino cerca l' impresa con lo Zenit Galbiati | ' Daremo il massimo'

DIRETTA / Lietuvos Rytas Torino (risultato finale 101-68) : la Fiat crolla anche a Vilnius ( EUROCUP ) : DIRETTA Lietuvos Rytas Torino : risultato finale 101-68. Crollo verticale della Fiat in Eurocup, a Vilnius non c'è mai partita e adesso la qualificazione ai quarti di finale si complica(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:40:00 GMT)

Basket - EUROCUP 2017-2018 : la Fiat Torino cerca il secondo posto nel girone : Se oggi abbiamo festeggiato il Natale, domani il grande sport internazionale riprenderà con diverse competizioni di importanza elevata. Tra queste anche l’ Eurocup di Basket 2017-2018 , che vede ormai avvicinarsi la conclusione della stagione regolare prima di arrivare alle Final 16. Domani, alle ore 18.00 al Palaruffini, scenderà in campo la Fiat Torino per il suo match contro l’UNICS Kazan. Entrambe le squadre sono già ...

Basket - la Fiat soffre ma batte Parigi e resta in corsa per l'EUROCUP : La Fiat batte i francesi del Levallois Metropolitan e rimane in corsa per l'accesso alla Top 16 di Eurocup: 92-86, al termine di un match che pareva facilmente gestibile e che si è invece complicato ...