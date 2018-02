: Eni,Gdf perquisisce dirigente Mantovani - NotizieIN : Eni,Gdf perquisisce dirigente Mantovani -

Il nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano sta effettuando perquisizioni a carico di Massimo, ex responsabile dell'ufficio legale di Eni ed attualedella società, indagato per associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati. Secondo l'inchiesta del pm Pedio,sarebbe coinvolto in presunte manovra di depistaggio per condizionare le inchieste milanesi Eni-Nigeria ed Eni-Algeria Il filone d'indagine si intreccia con l'inchiesta delle Procure di Roma e Messina.(Di martedì 6 febbraio 2018)