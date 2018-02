Elisa Isoardi ringrazia Antonella Clerici | pace fatta?

Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 con una dedica speciale per Salvini : “Votate Shiro” (video) : Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 viene adescata dalla troupe di Radio Rock 106.6 per un karaoke speciale in uno dei brani iconici della storia dei cartoni animati. La conduttrice piemontese è la madrina di Casa Sanremo, che ha aperto i battenti per l'undicesima volta. Per l'occasione, Elisa si è quindi prestata ai microfoni della radio per cantare Mila e Shiro nella quale non è mancato un riferimento a Matteo Salvini. In occasione ...

Elisa Isoardi : che cosa ha fatto alla Clerici? I pensieri di Matteo Video : Che cosa ha fatto #Elisa Isoardi 35 anni alla 'povera' #Antonella Clerici? La celebre conduttrice de La prova del cuoco si è raccontata ieri 25 Gennaio nell'ultima puntata de L'intervista con Maurizio Costanzo. La Clerici è approdata a Mediaset 'one night only' per raccontarsi a 360 gradi. Uno dei momenti più topici della puntata è stata quando Costanzo ha mostrato ad Antonella le foto di alcune sue colleghe, chiedendole se ci fosse stata ...

ANTONELLA CLERICI/ Passaggio di testimone con Elisa Isoardi? "Magari un giorno tornerà" : ANTONELLA CLERICI, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:21:00 GMT)

Antonella Clerici favorevole al ritorno di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco : Antonella Clerici a L’Intervista di Maurizio Costanzo: cosa ha detto su Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco Si fa sempre più certo il ritorno di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco. Antonella Clerici ne ha parlato a L’Intervista, il programma di Maurizio Costanzo. Tra una confessione sulla vita privata e una sulla carriera, […] L'articolo Antonella Clerici favorevole al ritorno di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco proviene da ...

Antonella Clerici a L’Intervista : «Elisa Isoardi mi ha fatto soffrire ma non per colpa sua. Con Mara Venier delle litigate storiche - tremavano i muri» : Antonella Clerici e Maurizio Costanzo Antonella Clerici nella tana di Mediaset. Questa sera la boccoluta conduttrice sarà ospite di Canale 5 per raccontarsi a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Molti gli argomenti toccati, nell’appuntamento già registrato, si va dalla vita privata a quella professionale. In particolare, Antonella ha parlato del rapporto con le colleghe. Incalzata da Costanzo su chi, tra le donne comparse sul led, le ...