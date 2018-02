Elezioni politiche : con il TrovaCollegio scopri i candidati che potrai votare : Si chiama TrovaCollegio, il nuovo ‘tool’ interattivo sulle Elezioni politiche del 4 marzo online da oggi sul sito dell’Agenzia Italia. Consente agli elettori di individuare il proprio collegio elettorale e i candidati in corsa. La nuova legge elettorale ha reintrodotto i collegi uninominali, che per molti elettori sono una novità assoluta. E non è facile capire qual è il proprio. Realizzato e gestito da Agi ...

Elezioni politiche 2018 - la par condicio diventa social Video : Diciotto anni, tanto c’è voluto perché la legge, che nel febbraio 2000 introdusse la parita' di condizione all'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale in Italia par condicio, fosse estesa anche alla rete ed ai social network. In vista dell’#Election Day del 4 marzo in Italia con il voto per il parlamento nazionale e alcune regioni [Video], fra le quali Lazio e Lombardia, è scesa in campo l’Autorita' Garante per le ...

Elezioni politiche : i candidati di Forza Nuova e Fiamma Tricolore : Si avvicinano la fatidica data del 4 marzo, data in cui il popolo Italiano sarà chiamato a votare i propri rappresentanti. Ecco i candidati cuneesi di Forza Nuova e Fiamma Tricolore, che hanno deciso ...

Elezioni politiche 2018 : sondaggi Ixè del 4 febbraio Video : A quattro settimane esatte dall’apertura delle urne di queste #Elezioni politiche 2018, il quotidiano Huffington post commissiona gli ennesimi sondaggi [Video] all’istituto di ricerca Ixè. Le percentuali ottenute dalle varie forze politiche restano più o meno stabili rispetto alla settimana precedente. Da notare, il leggero calo del M5S che resta sempre primo ‘partito’ e della Lega staccata da Forza Italia nella corsa alla leadership del ...

Elezioni - Renzi sbertuccia Di Maio : “Appello alle altre forze politiche? Ma de che…” e sugli impresentabili contrattacca : Renzi al teatro Eliseo a Roma davanti ai candidati del Partito Democratico crede alla rimonta: “I giornalisti non hanno letto la legge elettorale e continuano a mostrare solo le sfide nei collegi, ma questa legge tiene tutto aperto. Non pensate al 5 marzo – sprona il segretario dem i propri candidati – se noi recuperiamo due, tre punti percentuali, noi rendiamo contenibili il 60% dei collegi oggi aperti e recuperiamo i 5 Stelle ...

Manca un mese alle elezioni politiche e lo scacchiere politico è ormai composto. Le consultazioni elettorali si terranno domenica 4 marzo, con sistema elettorale misto, l'ormai famigerato #Rosatellum bis, in parte maggioritario, in parte proporzionale.Sia alla Camera che al Senato, un terzo circa dei seggi sara' assegnato nei collegi uninominali, mentre la restante parte nei collegi plurinominali. Non è previsto nessun premio di ...

Un mese alle Elezioni politiche : guida pratica al voto : Manca un mese alle elezioni politiche e lo scacchiere politico è ormai composto. Le consultazioni elettorali si terranno domenica 4 marzo, con sistema elettorale misto, l’ormai famigerato Rosatellum Bis, in parte maggioritario, in parte proporzionale.Sia alla Camera che al Senato, un terzo circa dei seggi sarà assegnato nei collegi uninominali, mentre la restante parte nei collegi plurinominali. Non è previsto nessun premio di maggioranza, ...

Elezioni politiche - a un mese dal voto regna l'incertezza : Ad un mese esatto dalle Elezioni politiche 2018, previste per il prossimo 4 marzo, la situazione appare ancora incerta e...

Elezioni politiche 2018 : presentati i candidati del PD ligure : ... un mese di dialogo, ascolto e incontri sul territorio genovese per mettere al centro le priorità: lavoro, cultura, scienza, Europa e diritti'. Ecco i candidati Pd sul territorio: Liguria Collegi ...

Elezioni politiche. Il PdF anche in Sicilia : Il nuovo movimento politico di ispirazione cristiana Il Popolo della Famiglia presenta i suoi candidati anche in Sicilia

Elezioni politiche 2018 : la media di tutti i sondaggi al 31 gennaio Video : Il sito affaritaliani.it ha pubblicato una tabella con quelle che vengono definite “meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi [Video]e su analisi dei sentiment sul web” in vista delle prossime #Elezioni politiche. In pratica, vengono pubblicate le medie delle percentuali ottenute da tutte le forze politiche secondo i vari istituti di ricerca, aggiornate al 31 gennaio e paragonate con quelle del 26 dello steso mese. Per arrivare a pubblicare ...

Elezioni politiche - Di Pietro : 'Io sono la prova dell'accordo Renzi-Berlusconi' Video : Le #Elezioni politiche si fanno sempre più vicine si vota il 4 marzo prossimo e i leader dei principali schieramenti sono pronti ad immergersi in quella che sara' la fase più intensa e impegnativa di campagna elettorale. Dopo la presentazione delle liste dei candidati [Video], sono stati molti gli esclusi eccellenti. Tra coloro i quali non saranno candidati, figura anche il nome di #antonio di Pietro. L'ex pubblico ministero dell'inchiesta 'Mani ...