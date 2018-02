Elezioni 2018 | strumentalizzare caso Macerata non risolve immigrazione | dice Fitto

Ultimi Sondaggi Elezioni 2018 LA7 : volano M5S e Lega - crolla Partito Democratico Video : Come ogni lunedì anche questa settimana sono arrivati i Sondaggi elettorali di EMG [Video] per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana . Non sono mancate le sorprese a meno di un mese dalle elezioni ...

Elezioni politiche 2018 - la par condicio diventa social Video : Diciotto anni, tanto c’è voluto perché la legge, che nel febbraio 2000 introdusse la parita' di condizione all'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale in Italia par condicio, fosse estesa anche alla rete ed ai social network. In vista dell’#Election Day del 4 marzo in Italia con il voto per il parlamento nazionale e alcune regioni [Video], fra le quali Lazio e Lombardia, è scesa in campo l’Autorita' Garante per le ...

Elezioni 2018 - Unimpresa Chieti a Roma per presentare proposte : Fisco, lavoro, sanità, Mezzogiorno, internazionalizzazione, turismo, sport e tempo libero. Questi gli argomenti chiave del documento '5 anni con l'Italia al centro' che racchiude le proposte di ...

Elezioni 2018 - le posizioni dei partiti sui vaccini : È un argomento che ha appassionato e diviso, in Parlamento come sui social. Eppure nei programmi elettorali il tema dei vaccini manca quasi del tutto. Fa eccezione il Partito Democratico che del resto, tra le maggiori forze politiche...

Renzi - Elezioni 2018/ "D'accordo con Berlusconi sul voto. Mai con M5s-Lega". Salvini "scontri voluti da altri" : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri"

SONDAGGI Elezioni 2018/ Voto coalizioni : Centrodestra al 38% - l'astensione 'batte' Renzi e Di Maio : SONDAGGI Politici Elettorali, intenzioni di Voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Regionali Lombardia, i voti

RENZI - Elezioni 2018/ "Berlusconi ha ragione - senza maggioranza si torni al voto. Cambiamo insieme Dublino" : Matteo RENZI, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle ELEZIONI si torni subito al voto": il segretario Pd apre al leader di Forza Italia, "Cambiamo insieme gli accordi di Dublino"

Elezioni 2018 - il programma della Lega di Salvini : La Lega di Matteo Salvini si presenta alle Elezioni del 4 marzo con un programma frutto della lunga opposizione agli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni). Ha realizzato un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia al quale ha aderito anche Noi con l’Italia-Udc a formare l’assetto storico del centro-destra. Pur in presenza di convergenza programmatica, i partiti ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 41% - Gori e il Pd inseguono al 37% : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Regionali Lombardia, i voti

Russia : Commissione Elettorale ammette Putin a Elezioni 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : calo centrodestra al 34% - LeU sotto il 6% : SONDAGGI Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati"

Elezioni 2018 : come voteranno gli italiani secondo i social network : Fino al 4 marzo, ogni giorno ascolteremo il sentiment dei social network per capire in che direzione si muove il paese sul voto alle Elezioni

Elezioni politiche 2018 : sondaggi Ixè del 4 febbraio Video : A quattro settimane esatte dall’apertura delle urne di queste #Elezioni politiche 2018, il quotidiano Huffington post commissiona gli ennesimi sondaggi [Video] all’istituto di ricerca Ixè. Le percentuali ottenute dalle varie forze politiche restano più o meno stabili rispetto alla settimana precedente. Da notare, il leggero calo del M5S che resta sempre primo ‘partito’ e della Lega staccata da Forza Italia nella corsa alla leadership del ...