Elezioni 2018 | la Lega cala gli assi Giulia Bongiorno e Alberto Bagnai | chi sono e dove

Berlusconi vs Renzi - “migranti bomba sociale”/ Elezioni 2018 - Larghe Intese? “M5s e Salvini sempre d’accordo” : Silvio Berlusconi, "migranti sono una bomba sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, Renzi replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese più vicine o lontane?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Elezioni 2018 - il corto circuito del centrodestra sugli immigrati : Diciamo la verità: eravamo quasi sorpresi del fatto che l’argomento migranti non fosse ancora arrivato a monopolizzare la campagna in vista delle Elezioni 2018. Ora, a meno di un mese dalle urne, dopo il terribile raid di Macerata, il tema è arrivato al centro dell’agenda e sembra poterla occupare stabilmente fino al 4 marzo. Com’è ovvio, i partiti cercano di affrontare la questione secondo la linea del proprio colore, talvolta con risultati ...

Elezioni politiche 2018 - la par condicio diventa social : Diciotto anni, tanto c’è voluto perché la legge, che nel febbraio 2000 introdusse la parità di condizione all'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale in Italia (par condicio), fosse estesa anche alla rete ed ai social network. In vista dell’election day del 4 marzo in Italia con il voto per il parlamento nazionale e alcune regioni, fra le quali Lazio e Lombardia, è scesa in campo l’Autorità Garante per le Comunicazioni ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Fiducia leader : Di Maio 'pareggia' Gentiloni - Renzi giù : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio.

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia Ministri - Franceschini giù dal podio : Minniti e Padoan super - out Calenda : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: Ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio e crescita per Padoan e Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 02:30:00 GMT)

Elezioni 2018 - Di Maio fa la lista di condannati - imputati e indagati dal Pd a Forza Italia : “Via gli impresentabili” : Da “Luca Lotti indagato nel caso Consip” fino a Franco Alfieri, consegnato all’immortalità da Vincenzo De Luca con l’epiteto quasi omerico de il “signore delle fritture”, passando per gli ex consiglieri del Pd rinviati a giudizio per le spese allegre alla Regione Lazio. Sul Blog delle Stelle Luigi Di Maio ha fatto la lista degli “impresentabili” candidati dagli altri partiti, Partito Democratico ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Previsioni post-voto : Larghe Intese o Governo centrodestra - Renzi ko : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, bene M5s e malissimo Renzi. centrodestra non sfonda con under30(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:55:00 GMT)

Elezioni 2018. Cosa chiedete a Babbo Elettorale? Noi qualcosa di importante sulle tlc... : e noi gliele consegneremo e pubblicheremo le più belle, Emmanuela Bertucci , legale, consulente Aduc Dettagli Categoria: POLITICA Pubblicato: 04 Febbraio 2018 Visite: 7 Avanti

Elezioni Lazio 2018 - ecco le 19 liste : 9 i candidati in corsa per la presidenza : La sfida è ufficialmente aperta. Sono state presentate oggi le liste dei candidati al prossimo consiglio regionale del Lazio. Diciannove le liste in corsa, a sostegno di 9 candidati presidenti. ‎...

Elezioni 2018. M5S pubblicati risultati Parlamentarie - in 40 mila al voto. Dessì rinuncia : La senatrice Paola Taverna e la deputata Carla Ruocco sono tra le più votate in termini assoluti. Emanuele Dessì ha rinunciato alla candidatura