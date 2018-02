Dubai Tour - 1/a tappa a Groenewegen : ROMA, 6 FEB - Dylan Groenewegen ha vinto la prima tappa del Dubai Tour davanti al danese Cort Nielsen e all'azzurro Elia Viviani. Per l'Italia, tra i migliori 10 anche Sonny Colbrelli , Bahrain-Merida,...

Dubai Tour : Dylan Groenewegen - forza e malizia Video : Dylan Groenewegen si conferma tra i nuovi campioni dello sprint mondiale. Il corridore della Lotto NL Jumbo, vincitore lo scorso anno sui Campi Elisi al Tour de France, ha conquistato la prima tappa del Dubai Tour [Video], la corsa degli Emirati a cui sono presenti quasi tutti i velocisti più forti del mondo. [Video] Dopo una battaglia senza esclusione di colpi tra i treni delle squadre degli sprinter più attesi, Gronewegen ha anticipato le ...

Dubai Tour 2018 : Dylan Groenewegen vince la prima tappa - Elia Viviani terzo. Esordio di Vincenzo Nibali : Dylan Groenewegen è il vincitore della prima tappa del Dubai Tour 2018, la Nakheel Stage, 167 chilometri sostanzialmente pianeggianti con arrivo ormai classico di questa corsa al Palm Jumeirah. Sul podio l’azzurro Elia Viviani, terzo. Svolgimento classico di questa prima frazione: Daniel Teklehaimanot (Cofidis), Andrew Fenn (Aqua Blue Sport), Mohammed Al Mansoori (UAE Emirates), Nathan Van Hooydonck (Bmc) e Charles Planet (Novo Nordisk) ...

Dubai Tour - anteprima con corridori e orari tv Video : Primo appuntamento per il #Ciclismo nella trasferta in Medio Oriente. Il Dubai Tour è la prima delle tre corse in programma nel mese di febbraio [Video]nella penisola arabica. Cancellato il Tour of Qatar, sono rimaste invece Dubai, Oman e Abu Dhabi ad occupare una dietro l’altra le prossime settimane di ciclismo. Il #Dubai Tour è una corsa dalle caratteristiche ben precise: è una gara per velocisti, con solo un arrivo su un muretto di qualche ...

Dubai Tour 2018 : percorso e info tappe in tv - Vincenzo Nibali al via : Da martedì 6 a sabato 10 febbraio, negli Emirati Arabi Uniti, si terrà la quinta edizione del Dubai Tour, breve corsa a tappe nel deserto inserita nel calendario UCI Asian Tour 2018. Il percorso, di 851 km complessivi, prevede tanta pianura con quattro delle cinque frazioni che costituiscono la corsa dedicate alle ruote veloci, e una su misura per i ciclisti con altre caratteristiche: collinare ai piedi delle montagne Hajar con arrivo in vetta ...

Dubai Tour 2018 - Vincenzo Nibali : “Devo mettere il ritmo gara - la Bahrain si è rinforzata”. Lo Squalo rinnova fino al 2020? Il Principe Nasser estasiato : Sta per iniziare ufficialmente la stagione di Vincenzo Nibali. Dopo il virus intestinale che gli ha impedito di partecipare alla Vuelta San Juan in Argentina un paio di settimane fa, lo Squalo esordirà domani al Dubai Tour: si tratta di una piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti caratterizzata da quattro frazioni prettamente per velocisti e da una tappa decisamente mossa con un arrivo impegnativo che potrebbe stuzzicare i big. Il ...

Dubai Tour apre la stagione in Medio Oriente : Il Dubai Tour sarà anche l'occasione per sei giornate di festa del ciclismo nel grande villaggio allestito a Dubai per l'occasione in cui migliaia di appassionati di uno sport sempre più in crescita ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto! Si riparte dal Dubai Tour per testare la gamba verso Tour e Mondiale : Vincenzo Nibali è finalmente pronto per il debutto stagionale! Dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan appena poche ore prima del via, lo Squalo farà il proprio esordio al Dubai Tour che scatterà martedì 6 febbraio: sono in programma cinque tappe negli Emirati Arabi Uniti, quattro frazioni sostanzialmente destinate ai velocisti a cui si aggiunge la bella tappa che si concluderà a XXXX, una salita che ...

Dubai Tour 2018 : tutti gli azzurri al via e le loro ambizioni. Elia Viviani e Giacomo Nizzolo sfidano i grandi velocisti - Vincenzo Nibali scalda la gamba : Il Dubai Tour 2018 è ormai alle porte. Il 6 febbraio, infatti, scatterà la quinta edizione della corsa, che prevede cinque tappe: sulla carta, quattro di queste dovrebbero risolversi in volata, salvo selezione prodotta dal vento, mentre la rimanente con arrivo ad Hatta Dam potrebbe consentire anche a corridori con altre caratteristiche di giocarsi le proprie carte. Andiamo a vedere con quali obiettivi si presenteranno al via i corridori italiani ...

Dubai Tour 2018 : il percorso e le tappe. Decide Hatta Dam - ma attenzione al vento : Settimana prossima, a partire dal 6 febbraio, prenderà il via il Dubai Tour 2018. Cinque tappe nel deserto per decretare il vincitore finale: tra vento e insidie, andiamo a scoprire il percorso della quinta edizione di questa corsa affascinante. Tappa 1 – Skydive Dubai › Palm Jumeirah, 167km Una frazione che, sulla carta, dovrebbe concludersi con uno sprint di gruppo. Si sviluppa prevalentemente nella città di Dubai, per concludersi nel ...

Ciclismo - La Wilier Triestina Selle Italia nella mani di Mareczko : ecco il roster per il Dubai Tour : ... corsa 2.HC organizzata da RCS Sport che si terrà dal 6 al 10 e che presenterà un percorso più esigente rispetto alle edizioni passate con l'arrivo impegnativo di Fujairah da aggiungere alla classica ...