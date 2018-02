Drake gira il nuovo video in una scuola superiore e gli studenti impazziscono di gioia

news.mtv

: RT @CiuliZ: Drake gira il suo video musicale in un liceo di Miami, mentre nel mio liceo non vengono neanche i bidelli.. - SHA_25X : RT @CiuliZ: Drake gira il suo video musicale in un liceo di Miami, mentre nel mio liceo non vengono neanche i bidelli.. -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Se potessi avere il tuo artista del cuore per un giorno nella tua, chi sceglieresti? arc id=”c37fcfa4-7c62-11e5-bd9d-a4badb20dab5″ I ragazzi della Miami Senior High non hanno avuto scelta, ma sono comunque stati felicissimi di accoglierenel loro istituto. Hehe THE GOAT @miamiseniorhigh @pic.twitter.com/rewORxvVlL — FLYKID_KEV (@FLYKID_KEV) 5 febbraio 2018 Champagne Papi lo ha infatti scelto come location per ildi “God’s Plan“ e glihanno subito lasciato cadere le matite e afferrato lo smartphone per scattare il selfie di rito con la star!was really at Miami High for this musicbro pic.twitter.com/oK2wFtS9wE — mg (@manniesgraphics) 5 febbraio 2018 Se già era una giornata memorabile, la situazione è diventata ancora più incredibile quando, sospeso su una gru, si è improvvisato direttore ...