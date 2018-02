Donna massacrata dal compagno e costretta a bere acido

Blastingnews

(Di martedì 6 febbraio 2018) Le foto la mostrano col volto tumefatto e gli occhi quasi chiusi dal gonfiore e si vedono diverse cicatrici sull'arcata sopracigliare e sulla fronte. Così appare oggi Martina Murgile, 40enne lombarda residente a Macomer, dopo il #pestaggio a cui l'ha sottoposta il suo, il 44enne Francesco Falchi. E' stata una sua scelta consapevole quella di pubblicare la foto scioccante, una richiesta che vale più di mille denunce. L'uomo si è accanito su di lei 3 giorni orsono, mentre si trovavano in casa, provocandole ferite tali da richerere l'immediato ricovero ospedaliero. Oggi lasi è aperta ai giornalisti per lanciare un' accorata richiesta d'aiuto direttamente dal letto dell'ospedale di #neurochirurgia, dove stanno curando le sue ferite al volto, Laè in condizioni gravi e sara' sottoposta a diversi interventi chirurgici proprio a causa delle ferite riportate alla bocca a ...