Domenica 11 febbraio nuova stagione 2018 di Palazzo Marino in Musica

Massimo Giletti - Non è l'arena fa il botto : share al 7 - 2% Domenica 5 febbraio : Tutto come previsto: non solo Fabio Fazio , ma anche Massimo Giletti ha fatto il botto a Non è l'arena . Una puntata pirotecnica, prima con l'ospitata di Matteo Salvini e dunque con l'intervento di ...

Ascolti TV | Domenica 4 febbraio 2018. Che Tempo Che Fa 18.5%-15% - solo il 12% per Liberi Sognatori. Super Bowl 5.2% : Luca Zingaretti ospite di Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.39 alle 22.46 – ha conquistato 4.733.000 spettatori pari al 18.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori Una Donna contro tutti – Renata Fonte ha raccolto davanti al video 2.740.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 la prima stagione in prima visione ...

Pollino : Domenica 18 febbraio ritorna Ciaspolando Verso Sud : Sulla neve con le ciaspole del Parco Nazionale del Pollino. ritorna domenica 18 febbraio l’appuntamento con Ciaspolando Verso Sud, unico evento del Centro Sud Italia per gli amanti della corsa sulla neve. I partecipanti potranno cimentarsi in una corsa di 5 chilometri tra i prati imbiancati, oppure camminare un passo dietro l’altro, a ritmo rilassato, per una passeggiata con tutta la famiglia nell’aria frizzante di Piano Ruggio di ...

Domenica In – Sedicesima puntata del 4 febbraio 2018 – Max Giusti e Stefania Sandrelli tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Sedicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo le buone speranze del periodo natalizio, complice la monotonia dell’appioppare già da inizio gennaio ogni settimana due inutili ore dedicate al festival di Sanremo, gli ascolti sono di nuovo […] L'articolo Domenica In – Sedicesima puntata del 4 febbraio 2018 – Max ...

Stasera in TV : programmi e film oggi in tv Domenica 4 febbraio 2018 : Cosa c’è Stasera in TV? Cosa fanno Stasera in tv, domenica 4 febbraio 2018? Ecco tutto ciò che troveremo sui canali Rai, la programmazione Mediaset e altre reti in chiaro per ques’oggi 2 febbraio 2018 Stasera in TV. Vi segnaliamo alcune delle proposte televisive delle reti in chiaro, in particolare i film e i programmi in onda in prima serata. La programmazione potrebbe subire delle modifiche. Scopri di seguito l’elenco dei film e ...

Estrazione VinciCasa di Domenica 4 Febbraio 2018 : Estrazione VinciCasa di domenica 4 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 35, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 02/02/2018 Combinazione Vincente 22 24 25 34 35 COMMENTO – Nel concorso numero 35 del VinciCasa non ci sono state vincite con punti 5, sono 9 i vincitori con punti 4, ognuno vince 383,40 €. Di […]

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 4 febbraio 2018 : Sagittario il vero protagonista di questa Domenica? : Oroscopo oggi, 4 febbraio 2018, le previsioni di PAOLO Fox: recupero d'energia per i Pesci, momento di riflessione per il Capricorno. Bilancia ripresa in ambito sentimentale.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:42:00 GMT)

Domenica LIVE/ Serena Grandi e la sua casa : "Avverto positività - negatività e presenze" (4 febbraio 2018) : DOMENICA LIVE, anticipazioni e ospiti di oggi 4 febbraio: quali saranno i protagonisti che arriveranno nel salotto del dì di festa di Barbara d'Urso? Il Talk raddoppia...(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 17:19:00 GMT)

Domenica Live / Max Cavallari dei Fichi d'India si è operato (4 febbraio 2018) : Domenica Live, anticipazioni e ospiti di oggi 4 febbraio: quali saranno i protagonisti che arriveranno nel salotto del dì di festa di Barbara d'Urso? Il Talk raddoppia...(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 4 febbraio 2018 : Leone Domenica da protagonisti - e gli altri segni? : Oroscopo oggi, 4 febbraio 2018, le previsioni di Paolo Fox: recupero d'energia per i Pesci, momento di riflessione per il Capricorno. Bilancia ripresa in ambito sentimentale.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:42:00 GMT)

Domenica Live – Sedicesima puntata del 4 febbraio 2018 – Isola dei Famosi e aldilà tra i temi. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in […] L'articolo Domenica ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA Domenica 4 febbraio : VITTORIA MOIOLI! Michele Godino e Sofia Goggia secondi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 4 febbraio. È l’ultima giornata di gare prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: spazio alla discesa femminile da Garmisch e allo snowboardcross da Feldberg. L’Italia punta ancora una volta su Michela Moioli e Sofia Goggia, ieri prima e seconda nelle rispettive gare. Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto ...