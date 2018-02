Disponibile la modalità a tempo limitato Test di fuoco 1 per Fortnite Battle

Disponibile aggiornamento 1.10 per Gran Turismo Sport con modalità carriera - nuove auto e tracciati : Se non eravate Grandi fan della natura esclusivamente online di Gran Turismo Sport oggi è la vostra giornata, perché Sony ha appena rilasciato l'aggiornamento 1.10 per il gioco di corse targato Polyphony Digital. La caratteristica principale rilasciata con l'aggiornamento è la modalità "GT League". Questa è fondamentalmente una modalità carriera in single player che ricorda quella GT inclusa nei precedenti giochi della serie. C'è di più: sono ...

Disponibile patch per The Witcher 3 su Xbox One X - arriva l’HDR e due modalità grafiche : CD Projekt RED ha finalmente rilasciato l'attesissima patch per The Witcher 3 Wild Hunt su Xbox One X, che aggiunge una valanga di migliorie grafiche a un titolo già molto bello di suo. arriva infatti il supporto per l'HDR, cioè l'High Dynamic Range, che mostra colori più vividi e corrispondenti alla realtà. Questa importante patch introduce anche due nuove modalità grafiche per tutti i giocatori che hanno scelto di provare l'impatto grafico di ...

Sorpresa Festiva 2017 Disponibile per GTA Online con Modalità Occupazione - veicoli e sconti : Rockstar Games ha svelato la Sorpresa Festiva 2017 per GTA Online anche quest'anno: "Le briciole stantie sparse sul pavimento della tua clubhouse, i Babbo Natale ubriachi che barcollano lungo Vinewood Boulevard... tutto questo può significare una cosa sola: la Sorpresa Festiva 2017 è arrivata a Los Santos e Blaine County. Mentre le previsioni del tempo di Weazel News parlano di un gelido fine settimana, i negozi di Southern San Andreas si ...

Turning Tides Disponibile per Battlefield 1 - ecco le nuove modalità - armi e mappe : L'attesa è finita per molti, è disponibile infatti Turning Tides terza espansione di Battlefield 1, per i possessori di Battlefield 1 Premium Pass o Battlefield 1 Revolution. Cominciamo subito dal trailer. https://www.youtube.com/watch?v=pYX6DG9ExVg Con Battlefield 1 Turning Tides i giocatori potranno dominare la terra, i cieli e i mari nelle battaglie anfibie della Grande Guerra. Innanzitutto saranno introdotte due nuove mappe, Achi Baba ...