Diritti tv a MediaPro | ecco cosa cambia per le prossime stagioni

Agli spagnoli di Mediapro i Diritti 2018-21 del calcio : I diritti del calcio italiano per il 2018-2021 li gestirà in esclusiva e per tutte le piattaforme l'intermediario spagnolo Mediapro che si è aggiudicata l'intero pacchetto per 1.050.001.000 euro all'anno, mille euro in più rispetto al minimo richiesto, circa cento milioni in più rispetto ai 946 milioni a stagione messi sul piatto da Sky Italia e Mediaset per il triennio precedente e oltre duecento in più rispetto alla somma delle ...

Diritti Tv agli spagnoli di MediaPro : cosa cambia per i tifosi da casa : Non c?è due senza tre, recita il proverbio, eppure stavolta il risultato sembra essere stato raggiunto. Dopo due round andati a vuoto, la Lega Calcio ha assegnato stamattina al gruppo...

Diritti tv Serie A a Mediapro : supera il minimo d'asta. Ma Sky diffida la Lega : Ieri siamo stati a Barcellona e abbiamo visto dal vivo come lavora Mediapro, il secondo produttore di eventi al mondo. Nulla è dato sapere su come Mediapro approccerà il mercato. Non stravolgeranno ...

Serie A - a Mediapro i Diritti : ecco come cambierà il calcio in tv : In 24 anni Mediapro ha creato vari canali, e ora ne produce 11 in tutto il mondo. Fra questi LaLiga Tv, LaLiga 1-2-3 Tv, il canale del Real Madrid e beIN LaLiga. l'antitrust spagnola - Mediapro ...

Serie A - MediaPro compra i Diritti : cosa cambierà per gli utenti? : Non solo su satellite e digitale terrestre, nel prossimo triennio la Serie A andrà in onda su ogni piattaforma , anche sulle Iptv e i telefonini secondo i piani di MediaPro , l'intermediario che ha ...

Diritti Tv Serie A : la Lega li assegna a Mediapro - diffida di Sky. Ecco cosa può succedere : ... dalla Libertadores ad altri sport come l'hockey con la NHL , il basket NCAA e la UFC , oltre ad aver creato il canale beIn Sports , si era inizialmente presentata all'assemblea di Lega ed Infront ...

Diritti tv - Mediapro vuole il canale di Lega : «Darebbe più valore alla Serie A» : L’obiettivo di Mediapro per la Serie A è chiaro: garantire al tifoso-spettatore “la miglior qualità al miglior prezzo possibile”. Parola di Jaume Roures, presidente e tra i soci fondatori di Mediapro, l’intermediario indipendente spagnolo che si è aggiudicato dalla Lega di Serie A i Diritti televisivi per il triennio 2018-2021. “Il nostro obiettivo è vendere […] L'articolo Diritti tv, Mediapro vuole il canale ...

Diritti tv : Lega A li assegna a Mediapro : L'offerta spagnola per i Diritti sulle partite del triennio 2018/2021 è di mille euro sopra il minimo di 1,05 miliardi. Adesso si dovrà pronunciare il garante della concorrenza. Mediapro: "La serie A si vedrà su tutte le piattaforme possibili"

Diritti tv - Nicoletti : 'MediaPro ha rimesso i tifosi al centro di tutto' : 'Il segnale importante che ha dato MediaPro è la centralità del tifoso e del prodotto calcio, che deve essere distribuito nel modo più qualitativo, con una base più ampia possibile'. Così il vice ...

Calcio in tv Diritti serie A : vince Mediapro - Sky e Mediaset senza pallone Video : Ora è ufficiale: il network spagnolo Mediapro [Video] si è aggiudicato i diritti del #Calcio in tv italiano, la serie A [Video], per il triennio 2018 - 2021, sborsando 1.050.001.000 euro e superando dunque, di mille euro, la base d'asta. E ora? Sky e Mediaset restano senza Calcio. Ma la televisione che fa capo a Rupert Murdoch ha gia' presentato diffida alla Lega Calcio e spera di poter riaprire i giochi, estromettendo di fatto i concorrenti ...

