Diretta Venezia Estudiantes streaming video e tv | la partita di andata basket Champions

Venezia Estudiantes/ Streaming video e Diretta tv : orario e risultato live (basket Champions League) : diretta Venezia Estudiantes, Streaming video e diretta tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. La Reyer spera nella qualificazione al prossimo turno di Champions League(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 08:30:00 GMT)

Diretta/ Venezia Brindisi (risultato finale 76-71) : Peric+Bramos - la Reyer festeggia! (Serie A1) : DIRETTA Venezia Brindisi: risultato finale 76-71. Grazie ai 36 punti combinati di Peric e Bramos, la Reyer batte una Happy Casa in forma e torna a guardare la vetta del campionato di A1(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:41:00 GMT)

VOLO DELL'ANGELO - CARNEVALE DI VENEZIA 2018/ Diretta streaming video : risuona l'Ave Maria di Schubert : VOLO DELL'ANGELO al CARNEVALE di VENEZIA 2018: Diretta streaming video. La protagonista dello storico rituale sarà Elisa Costantini. Il Corteo del Doge prima del momento clou(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:31:00 GMT)

Diretta / Venezia Bari (risultato live 3-0) streaming video e tv : doppietta di Litteri! : DIRETTA Venezia-Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio Pier Luigi Penzo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:42:00 GMT)

Diretta / Venezia Bari streaming video e tv : testa a testa - quote - orario e probabili formazioni : Diretta Venezia-Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio Pier Luigi Penzo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Diretta / Bayreuth Venezia (risultato finale 89-81) info streaming video e tv : fine gara! (Champions League) : DIRETTA Bayreuth Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca mercoledì sera per la penultima giornata del girone C di basket Champions League(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:42:00 GMT)