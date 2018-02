Luigi Di MAIO ROTTAMA la politica estera a 5 stelle : Quando Luigi Di Maio prende l'ultimo lustro di politica estera del Movimento 5 stelle , lo rivolta come un calzino, e ne dà una versione aggiornata in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, ad ascoltarlo la platea è di quelle importanti. In prima fila Elisabetta Belloni, il potentissimo Segretario generale della Farnesina. A pochi metri da lei, Michele Valensise, tra i suoi più influenti predecessori, un rapporto ...

Beppe Grillo isola Luigi Di MAIO "Esonero" dopo le elezioni 2018 M5S - la strategia della rottamazione : Beppe Grillo lavora già al dopo Di Maio per mettere in sicurezza il M5s e non sfaldare la comunità di attivisti che porta voti ma anche incassi pubblicitari al blog. Le munizioni dell' artiglieria grillina non sono illimitate. Il piano del fondatore del M5s è di non sprecare tutte le cartucce nella prossima battaglia elettorale ma di conservarne due o tre per garantire al Movimento la sopravvivenza, scrive il Giornale Segui su affaritaliani.it