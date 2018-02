Dell' Utri resta in cella | no del Tribunale alla scarcerazione

Il tribunale : Dell’Utri resta in carcere : La decisione del tribunale di sorveglianza. La Procura generale aveva espresso parere negativo alla scarcerazione per motivi di salute

Tribunale : Dell'Utri resta in carcere : 14.43 Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute dell'ex parlamentare di Forza Italia,Marcello Dell'Utri Dell'Utri è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia, dove sconta una pena di 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. L'istanza di scarcerazione, avanzata dai difensori, chiedeva la sospensione della pena per effettuare presso una struttura ospedaliera di ...

