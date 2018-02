Dell'Utri - "no" del tribunale alla scarcerazione : Marcello Dell'Utri resta in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha infatti respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex parlamentare. L'ex senatore di Forza Italia...

Dell’Utri resta in carcere. I giudici respingono di nuovo la richiesta di scarcerazione per motivi di salute : Marcello Dell’Utri resta in carcere. Ancora una volta il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai legali del fondatore di Forza Italia. Nell’udienza del 2 febbraio scorso la procura generale aveva espresso parere negativo alla liberazione dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi. Dell’Utri è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta ...

Marcello Dell'Utri resta in carcere : Il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di sospensione della pena per gravi motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, che sta scontando a Rebibbia una condanna a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. La Procura generale aveva espresso parere negativo alla scarcerazione.

Dell’Utri - il tribunale di Sorveglianza si riserva sulla richiesta di scarcerazione : I giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma si sono riservati di decidere in merito all’istanza di scarcerazione per motivi di salute Marcello Dell’Utri. A presentare la richiesta sono stati i legali dell’ex senatore. La procura generale ha espresso parere negativo nel corso dell’udienza svoltasi a porte aperte. Il fondatore di Forza Italia, collegato in videoconferenza e che non ha fatto dichiarazioni, è attualmente detenuto nel ...

Dell'Utri : domani udienza scarcerazione : ANSA, - ROMA, 01 FEB - E' fissata per domani mattina l'udienza del Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà decidere sulla scarcerazione per motivi umanitari di Marcello Dell'Utri. Il 7 dicembre ...

