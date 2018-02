Da Mattarella alla Boschi - Bolzano croce e delizia per il centrosinistra : Maria Elena Boschi è stata candidata dal Partito Democratico nel collegio uninominale di Bolzano per il suo "impegno sulle autonomie" e perché ha seguito "la vicenda degli accordi con il Trentino Alto Adige". Così Matteo Renzi ha spiegato a RepubblicaTv la scelta del collegio altoatesino per l'ex ministra per le Riforme, aggiungendo che in passato "è accaduto a tante personalità, e anche Sergio Mattarella fu ...

Traini - il legale : “Allarmante la solidarietà “Mattarella : senza comunità si rischia violenza : Traini, il legale: “Allarmante la solidarietà “Mattarella: senza comunità si rischia violenza L’avvocato Giancarlo Giulianelli: ” Mi fermano per strada per portare la solidarietà a Traini. E’ allarmante ma ci dà la misura di quello che sta succedendo”. Il sindaco di Macerata: “Quello di sabato non è un fatto isolato: è una rappresaglia nazi-fascista”. Il […] L'articolo Traini, il legale: ...

Traini - il legale : "Allarmante la solidarietà "Mattarella : senza comunità si rischia violenza : L'avvocato Giancarlo Giulianelli: " Mi fermano per strada per portare la solidarietà a Traini. E' allarmante ma ci dà la misura di quello che sta succedendo". Il sindaco di Macerata: "Quello di sabato non è un fatto isolato: è una rappresaglia nazi-fascista". Il monito di Mattarella.

Traini - il legale : Allarmante la solidarietà. Mattarella : «Senza comunità è violenza» : L’Italia «ha bisogno di sentirsi comunità, senza diffidenza» ha detto il presidente della Repubblica, parlando al Quirinale con quello che è parso un chiaro riferimento alle vicende di Macerata

Allarme della Ue sul raid di Macerata «Attacco ai valori fondanti dell’Europa» E Mattarella : «No alla diffidenza» : «L’Italia ha bisogno di sentirsi una comunità nel quale tutti siamo legati » ha detto il Capo dello Stato. Interviene anche il vicepresidente Ue Timmermans: «Attacco ai nostri valori fondanti».

Macerata - Mattarella : senza senso di comunità si arriva alla violenza. La Ue : attacco ai nostri valori : L'Italia 'ha bisogno di sentirsi comunità, senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, ...

Macerata - Mattarella : senza comunità si arriva alla violenza La Ue : attacco ai nostri valori : L'Italia 'ha bisogno di sentirsi comunità, senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, ...

Mattarella : Senza senso comunità si arriva alla violenza : Dopo i fatti di Macerata arrivano le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante la consegna delle onorificenze a 30 cittadini per l'impegno civile, il Capo dello Stato ha lanciato un messaggio che ai più è apparso legato proprio alla sparataoria in le Marche. "L’Italia ha bisogno di sentirsi comunità, Senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla ...

Mattarella : senza senso di comunità si arriva alla violenza : L'Italia 'ha bisogno di sentirsi comunità, senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, ...

'L'egoismo porta alla violenza - serve il senso della comunità' - Mattarella - : Roma, 5 feb. , askanews, 'Il senso di comunità è il contrario dell'egoismo che poi porta inevitabilmente alla diffidenza, all'ostilità, all'intolleranza e qualche volta alla violenza'. Lo ha detto il ...

Mattarella sul raid di Macerata «No alla diffidenza verso gli altri» : L'Italia «ha bisogno di sentirsi comunità, senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza». Lo ha detto il presidente della Repubblica, ...

Mattarella : se manca il senso di comunità si arriva alla violenza : Il presidente della Repubblica, parlando alla consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite "motu proprio", sembra fare un chiaro riferimento alle vicende di Macerata

Mattarella : «Serve senso di comunità La diffidenza può portare alla violenza» : «L’Italia ha bisogno di sentirsi una comunità nel quale tutti siamo legati » ha detto il Capo dello Stato

Erdogan dal Papa. Poi incontri con Mattarella - Gentiloni e imprenditori italiani. Alla larga i giornalisti : Imponenti misure di sicurezza intorno al Vaticano - circa 3.500 uomini - per l'arrivo nella Santa Sede del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, che sarà ricevuto da Papa Francesco alle 9:30. Piazza San Pietro e via della Conciliazione chiuse anche ai pedoni non autorizzati. L'arrivo di Erdogan in Italia è stato preceduto da numerosi appelli perché venga posta la questione della libertà di stampa e dell'indipendenza ...