Cyberbullismo | prima regola rispetto | social code contro “mala educación” online

(Di martedì 6 febbraio 2018) “Fa malissimo leggere i commenti sotto le tue foto e sentirti dare della prostituta. Ti senti sporca“. Sono le parole di una ragazza come tante, caduta nella rete del ‘sexting’, e risuonano nel Piccolo teatro Strelher di Milano come un monito per i 900 studenti che lo affollano in occasione del ‘Safer Internet Day‘, in programma oggi, martedì 6 febbraio, in tutta Italia. Per lei tutto è iniziato con una foto osé inviata a una persona di cui si fidava. Il resto lo ha fatto la Rete e la ‘mala educación’ che ormai dilaga. Ed è solo una delle testimonianze che si sono susseguite in occasione dell’evento ‘Crea, connetti e condividi il– un Internet migliore comincia da te’, a cura di Cuore e Parole Onlus, associazione che dal 2004 è impegnata nel contrasto e nella prevenzione del disagio giovanile e nella ...