Cutrone | paragone Inzaghi? Troppo presto

Cutrone : 'La notte dopo il derby non ho dormito! Il paragone con Inzaghi...' : Nel giorno del suo compleanno, Patrick Cutrone ha così parlato a Premium Sport : 'Come ci si sente a compiere 20 anni da centravanti del Milan? E' bellissimo. Ho sempre festeggiato i miei anni in rossonero, quest'anno però è più bello. Giocare qui era il sogno che ho ...