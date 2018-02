Cuore spezzato | 8 modi per dimenticare un ex

Isola dei Famosi - Filippo Nardi piange ancora per lei : chi è la sua ex. Settimana difficile per i naufraghi col Cuore spezzato e nel ‘gruppo’ c’è pure l’ex gieffino. È il più tatuato e il più attivo - ma quando ci pensa - crolla. È successo anche in diretta : Con il passare dei giorni, anche Filippo Nardi sta ‘emergendo’ all’Isola dei Famosi. No, non ha fatto scenate per le sigarette come tanti anni fa al Grande Fratello, quando l’abbiamo conosciuto, anche perché, col sorriso sulla bocca, l’ha premesso prima di iniziare l’avventura in Honduras: “Tranquilli, ho smesso di fumare”. L’ultima Settimana l’ha trascorsa sull’Isola del ...

Dolores O'Riordan - il messaggio d'addio del fidanzato : 'Il mio Cuore è spezzato e non potrà mai più ripararsi' : Ha atteso qualche giorno, ora è arrivato anche il suo messaggio. Olé Koretsky - fidanzato di Dolores O'Riordan , storica voce dei Cranberries che se n'è andata inaspettatamente lunedì 15 gennaio , ha ...

Ecco cosa succede al tuo corpo quando hai il Cuore spezzato : Purtroppo, spesso si sottovaluta la cosa, ha spiegato Ronald A. Alexander, psicologo in California e Colorado e autore di "Wise Mind, Open Mind: Finding Purpose and Meaning in Times of Crisis, Loss, and Change"."Non sei solo se t'infili a letto e ti senti fuori dal mondo", dice Alexander. "Un cuore a pezzi può farti sentire come se avessi perso il timone della tua barca interiore. Piangere e singhiozzare è normale, proprio come lo ...

Cristina Roncalli : "Ho avuto una relazione con Gianluca Impastato - ma mi ha spezzato il Cuore" : Cristina Roncalli, nipote di Papa Roncalli e showgirl nota per aver avuto una relazione con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Mariano Catanzaro, ha confidato al settimanale Tutto di aver avuto una relazione con Gianluca Impastato, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che però le ha spezzato il cuore.La Roncalli si era invaghita di lui guardandolo in tv, in diretta dalla Casa, seguendo tutte le puntate, tutti i giorni, ...

Grande Fratello Vip - colpo di scena amaro : Ivana Marzova - Cuore spezzato dopo il reality show : Ivana Mrazova , terza classificata al Grande Fratello Vip 2 , ha confidato la sua situazione sentimentale da Barbara d'Urso. La modella a Pomeriggio 5 ha parlato del compagno d'avventura al Gf Vip 2 , ...

No - non posso passarti lo zucchero : mi hai appena spezzato il Cuore : na mia amica, più o meno della mia età, tornando nella sua città natale si è imbattuta al supermercato nel padre di uno dei suoi amici di quando erano ragazzi. Lo ha avvicinato e si è presentata: «Signor Boyer, sono io, Amanda, della classe di Darren, andavo a scuola con suo figlio». Il signor Boyer l’ha guardata e ha detto: «Sono io. Sono Darren. ...