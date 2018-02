Credit Suisse annuncia chiusura XIV ETN | polverizzati in un istante 1 | 5 miliardi di

Credit Suisse e General Electric Ecco chi c'è dietro il fondo Gip Italo può decollare verso Gatwick : In giornata il Cda di Ntv – Italo dovrebbe decidere se accettare l’offerta di Global Infrastructure Partners III o proseguire con l’Ipo a Piazza Affari. Il fondo infrastrutturale fa capo a una joint-venture tra Credit Suisse e General Electric lanciata nel 2006 per investire in particolare nei settori delle infrastrutture per i trasporti, l’energia e l’acqua. Negli anni il patrimonio gestito è salito a oltre 40 miliardi di dollari, mentre le ...

Shock volatilità : VIX +300% in un mese - crollano le puntate short XIV. Ed è una brutta notizia per Credit Suisse : Credit Suisse paga la sua esposizione verso il mercato degli XIV ETN, che ha essa stessa creato lanciando il VelocityShares daily inverse VIX short-term ETN, ovvero l'ETN che shorta l'indice VIX della ...

Shock volatilità - ETN XIV sospesi dal trading. Credit Suisse scivola di oltre -4% : Le contrattazioni del VelocityShares daily inverse VIX short-term ETN, ovvero dell'ETN di breve termine che shorta l'indice VIX della volatilità e che è stato creato da Credit Suisse, sono state ...

CreVal : Santander - Barclays e Credit Suisse nel consorzio di garanzia dell'aumento di capitale : Teleborsa, - Banco Santander , Barclays e Credit Suisse , in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners, s ono entrati a far parte del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale del ...

Credit Suisse punta i riflettori sulle banche italiane : Teleborsa, - riflettori puntati sulle banche di Piazza Affari dopo che Credit Suisse diventa più selettiva sugli istituti di Credito italiani. Nel suo ultimo report sulle banche tricolore, Credit ...

Banca MPS : Credit Suisse abbassa target : Debole Banca MPS (-1,1% a 3,89 euro): Credit Suisse ha abbassato il target a 3,50 euro. Nel fine settimana il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto fiducioso che molto presto l'istituto senese non avrà più bisogno dell'aiuto statale. (SF - www.ftaonline.com)

Telecom Italia - Credit Suisse riduce il prezzo obiettivo : Contenuto ribasso per Telecom Italia , che mostra una flessione dello 0,48%. Gli analisti di Credit Suisse hanno tagliato il target price sul titolo portandolo da 1 a 0,85 euro. Il giudizio è "neutral"...

STM - Credit Suisse conferma "outperform" in attesa dei conti : (Teleborsa) - Composto ribasso per STMicroelectronics , in flessione dell'1,08% sui valori precedenti. Gli analisti di Credit Suisse hanno confermato il giudizio "outperform" con prezzo obiettivo 24,5 ...

Recordati sotto pressione. Pesa giudizio di Credit Suisse : (Teleborsa) - sotto pressione a Piazza Affari , Recordati che tratta con una perdita dell'1,42% a 37,38 euro per azione. A dare una spinta al ribasso Credit Suisse che ha abbassato il giudizio del ...

Tenaris cauta dopo la promozione di Credit Suisse : (Teleborsa) - Poco mossa a Piazza Affari Tenaris , che registra un progresso dello 0,28% dopo la promozione di Credit Suisse. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato la raccomandazione da ...

