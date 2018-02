Corsa Champions | Lazio | Inter e Roma al rallentatore

Milan - la fine della Corsa alla Champions League : Il Milan sembra essere ormai fuori dalla lotta al quarto posto: la rimonta fermata a Udine potrebbe non avere più lo slancio morale

Golf - European Tour 2018 : Frittelli e Campillo al comando del Maybank Malaysian Championship! Bertasio quinto e in piena Corsa per la vittoria : Ancora un cambio di guardia al comando del Maybank Malaysian Championship, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Saujana G&CC a Kuala Lumpur. Al vertice ci sono ora il sudafricano Dylan Frittelli e lo spagnolo Jorge Campillo, che hanno completato il terzo giro in 66 colpi (-6) ed ora guidano la leaderboard a quota -15, preservando una lunghezza di vantaggio sulla coppia formata ...

Nella Corsa Champions Lazio - Inter e Roma ora giocano a ciapa no : Non possono nemmeno lamentarsi con il Var. Beffa Nella beffa, depressione Nella depressione: Lotito gli sta davanti anche nell'acchiappare l'alibi giusto. Il presidente della Lazio ha sganciato una delle sue bombe ad effetto. «Senza il Var io sarei primo». Inter e Roma non vareggiano, e nemmeno vaneggiano, semplicemente sfarfalleggiano anziché puntare dritto alla meta. La meta, come sanno perfino i bambini appena ...

Frenata Roma - la Sampdoria espugna l’Olimpico e vola a -4 dai giallorossi : nella Corsa-Champions non vince nessuno! : 1/19 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Basket - Champions League 2018 : Venezia allunga nella ripresa - batte l’Olimpia Lubiana e resta in Corsa per la qualificazione : Torna alla vittoria l’Umana Reyer Venezia nella Champions League di Basket. La squadra italiana ha battuto l’Olimpia Lubiana 84-67 grazie ad un gran secondo tempo, rimanendo così in corsa per la qualificazione. I lagunari sono alle spalle del Banvit, primo con nove vittorie in dodici partite, a quota sette successi, in coabitazione con altre tre squadre, ovvero Movistar Estudiantes, medi Bayreuth e Strasburgo. Venezia, però, è al ...

Roma - parte la rinCorsa Champions : Di Francesco ritrova la Roma. Per ora a Trigoria (alle ore 10), cioè per la ripresa degli allenamenti dopo lo stop di 7 giorni, concessi (da contratto) ai giocatori della serie A. Spera, però, di ...

Champions League - Avellino Corsara a Ostenda. Murcia passa a Sassari : Bologna, 10 gennaio 2018 – Dopo il successo ottenuto ieri dalla Reyer Venezia e la sconfitta della Sikeli Archivi Capo d'Orlando, la settimana delle italiane impegnate in FIBA Champions League si è ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara per l’impresa a Istanbul : battere il Fenerbahce per rimanere in Corsa : Novara torna subito in campo per affrontare il secondo impegno nella fase a gironi della Champions League 2018 di Volley femminile. Le ragazze di coach Barbolini, dopo aver perso nettamente il derby all’esordio contro Conegliano, sono attese dal difficile impegno sul campo del Fenerbahce Istanbul (giovedì 11 gennaio, ore 17.00 italiane): si preannuncia una partita difficilissima in casa delle turche, un autentico crocevia per le ...

Juve - Khedira : 'Serie A diversa : Corsa a cinque per lo scudetto. La Champions...' : CHAMPIONS - Il centrocampista della Juve parla a Sky Sport 24 anche del sogno dei bianconeri: 'La Champions League, come tutti gli anni, nella fase a gironi può presentare qualche sorpresa, ma il ...

Serie A - Juventus. Chiellini : 'Champions? Possiamo farcela. Per lo scudetto facciamo Corsa su noi stessi' : Nessuna sorpresa" Guarda tutti i video "L'idea della Juventus è sempre quella di avere una base italiana" Chiellini ha poi proseguito nella sua intervista esclusiva a Sky Sport: "Quest'anno alla fine ...

Lazio - rinCorsa alla Champions League : Stavolta non s'è perso la cena di Natale, ora sa perfettamente quale strada è necessario seguire. Tutta di corsa a sinistra per Lukaku, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Ha l'oro in ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Brescia Corsaro a Budapest. I lombardi si impongono 6-8 : Finalmente una bella prova anche in Europa per il Brescia: nella quarta giornata di Champions League di Pallanuoto maschile i lombardi si impongono per 6-8 in casa del Budapest, salendo a quota sei e rilanciando le ambizioni di qualificazione alla Final Eight di Genova. La gara si mostra molto equilibrata, con il primo quarto chiuso sull’1-1. I padroni di casa tentano l’allungo prima di metà gara, chiudendo il secondo quarto in ...

Champions League - Dinano Sassari Corsara in Russia : ROMA - La Dinamo Sassari battendo 75-65 l'Enisey Krasnoyarsk centra un importantissimo successo in Champions League - il secondo consecutivo - e rilancia le proprie speranze di qualificazione alla ...