Corruzione e frode | arrestato anche un ex pmViaggi a Dubai e contanti per le sentenze

Corruzione e frode fiscale : 15 arresti - c'è anche un magistrato - Volevano insabbiare l'inchiesta milanese su Eni : L'ex pm di Siracusa Giancarlo Longo è accusato di associazione a delinquere, Corruzione e falso. Il magistrato da qualche mese ha chiesto il trasferimento al tribunale di Napoli. "In qualità di ...

Corruzione e frode fiscale, tra gli arrestati anche un ex pm: coinvolto in falso complotto Eni Nell'inchiesta congiunta delle Procure di Roma e Messina risulta indagato anche l'ex presidente di sezione del Consiglio di Stato, Riccardo Virgilio

