Contenuti pedopornografici | ecco perché Apple aveva rimosso Telegram

wired

: Telegram era stato rimosso dall'app store per la presenza di contenuti pedopornografici - Everyeye : Telegram era stato rimosso dall'app store per la presenza di contenuti pedopornografici -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Pessima settimana per. Qualche giorno fa l’applicazione di messaggistica istantanea, così come la sua nuova versione sperimentaleX, erano scomparse dall’App Store, per poi ricomparire nell’arco di una manciata di ore. Il problema si riferiva a “inappropriati”, ma non era dato sapere quali fossero. A fare luce sulla tipologia diche hanno condotto alla rimozione è 9to5Mac: si trattava di materiale pedopornografico, ha confermato Phil Schiller, che gestisce lo store della mela.avrebbe quindi contattato sia lo staff dell’applicazione che le autorità competenti, come National Center for Missing and Exploited Children per affrontare la specifica violazione e per garantire che ci fossero “più controlli” in atto per impedire che gli episodi si verificassero nuovamente. Non è chiaro cosa, nello ...