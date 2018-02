Condanne per Bagnoli | Santangelo | ' Mai ascoltato da pm e giudici'

Bagnoli - 6 Condanne per mancata bonifica : 16.20 Sei condanne tra i 2 e i 4 anni per la mancata bonifica dell'area di Bagnoli e dell'ex area Italsider. E' quanto ha stabilito il tribunale di Napoli che ha anche disposto la revoca del sequestro dell'area. I giudici hanno derubricato l'accusa di disastro ambientale doloso in disastro colposo. I condannati sono ex responsabili di Bagnolifutura, del ministero dell'Ambiente e responsabili comunali. Il pm Buda aveva chiesto la condanna di 8 ...

Napoli - sei Condanne per la mancata bonifica area Bagnoli - : Prima sentenza undici anni dopo l'inizio dell'inchiesta. Revocati i sigilli al sito che ospitava le ex Eternit e Italsider, sequestrato nel 2013. Tra i condannati, i vertici di "Bagnoli Futura"

Sei Condanne per la mancata bonifica di Bagnoli - la soddisfazione del pubblico ministero : Undici anni dopo l'avvio delle indagini, arriva la sentenza con sei condanne, a pene varianti dai 4 ai 2 anni di reclusione. Confermate alcune ipotesi di truffa e alcune ipotesi di disastro colposo. ...

Esplosione dei vulcanelli - due Condanne per la morte dei fratellini : I bambini di 7 e 9 anni, erano in gita con il padre nella riserva naturale Macalube di Aragona il 27 settembre del 2014. Condannati il direttore e l'operatore del sito

Pm chiede Condanne per Mori e Dell'Utri : (ANSA) - PALERMO, 26 GEN - La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 15 anni di carcere dell'ex capo del Ros Mario Mori, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo ...

Stato-mafia - la Procura di Palermo chiede Condanne per Dell’Utri - Mori e Mancino : L’ex senatore è imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato. Chiesti 15 anni di carcere per Mario Mori e sei per l’ex ministro dell’Interno Mancino

ALEX SCHWAZER/ Stravince : Condanne superiori alle richieste per i medici pro-doping Fischetto e Fiorella : ALEX SCHWAZER, doping: condannati i medici Fidal Fischetto e Fiorella per favoreggiamento. Le ultime notizie sulla battaglia legale dell'atleta per dimostrare la sua innocenza

Pip di Marano - confermate le Condanne in cassazione per gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro : La Corte di cassazione ha confermato la custodia in carcere per gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro , fratelli del deputato di Forza Italia ed ex presidente della Provincia di Napoli, Luigi ...

Roma - sgombero del palazzo di piazza Indipendenza : chieste tre Condanne per gli scontri : Per lo sgombero di piazza Indipendenza, a Roma, sono state chiestre tre condanne. La procura di Roma ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per tre extracomunitari coinvolti negli ...

Mafia nigeriana : 21 Condanne a Torino per "associazione di tipo mafioso" : Le bande nigeriane attive a Torino e provincia sono vere e proprie associazioni di tipo mafioso. È quanto emerge dalla sentenza del processo, svoltosi con rito abbreviato, che si e' concluso ...

Mafia nigeriana - a Torino 20 Condanne e un’assoluzione : pene per 140 anni di carcere : La Mafia nigeriana esiste anche in Italia. Ed è un’associazione mafiosa in piena regola. Come Cosa nostra e la ‘ndrangheta. A stabilirlo, ancora una volta, è la sentenza di un tribunale, che ha inflitto venti condanne e una assoluzione. Si è chiuso così a Torino il processo per l’attività di due gang di nigeriani, i Maphite e gli Eyie, che secondo l’inchiesta della procura si occupavano di droga, prostituzione e immigrazione ...

'Nozze combinate per avere la cittadinanza' - Condanne ridotte in appello : Approfondimenti Nozze false per avere la cittadinanza Sgominata banda: 14 arresti 2 dicembre 2011 False nozze per avere cittadinanza, 'finte spose trattate come schiave' 2 dicembre 2011 La sesta ...

Condanne a morte più semplici per i terroristi - perché Israele ha votato a favore : “Chi ride mentre sta accoltellando una persona non merita di vivere, dev’essere messo a morte”. Sono le parole pronunciate mercoledì scorso dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante il dibattito che ha preceduto il primo voto del parlamento sulla proposta di legge per rendere più semplici le Condanne a morte per “atti di terrorismo”. Il riferimento di Netanyahu era al triplice omicidio in una famiglia di coloni di ...

Condanne definitive : due persone arrestate dai carabinieri - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I carabinieri della Stazione di Oria, su ordine emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, hanno tratto in arresto Cosimo Micelli (foto), 70 anni. L'uomo, ...